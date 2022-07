Afrique du Nord: Les villes européennes solidaires avec le peuple sahraoui réaffirment leur soutien au droit à son autodétermination

Florence (Italie) — Les élus de municipalités européennes jumelées avec les cités sahraouies des camps de réfugiés ont souligné à Florence (Italie), "la nécessité d'unir leurs efforts pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à l'indépendance et de profiter pleinement de ses droits".

L'édition 2022 de la Conférence internationale des villes solidaires avec le peuple sahraoui a vu une participation record cette année d'élus et d'associations amies avec le peuple sahraoui, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).

L'évènement, qui a vu également la participation d'une importante délégation sahraouie représentée notamment par la ministre de la Coopération, le représentant du Front Polisario en Europe et dans l'Union européenne (UE), le wali de la ville de Boujdour et le directeur central de l'initiative du jumelage, respectivement Fatima al-Mahdi, Oubi Bouchraya al-Bachir, Izza Bibah et Abyah Slahi, ainsi que les représentants du Front Polisario en Italie et en Espagne, "s'est transformé en une tribune plaidant en faveur de l'indépendance du peuple sahraoui et le recouvrement de ses droits", a ajouté la même source.

"La situation critique que traverse le peuple sahraoui actuellement, du fait de l'entêtement de l'occupant marocain et sa fuite en avant dans sa politique répressive, ne doit pas perdurer. C'est la raison pour laquelle nous devons tous agir ensemble dans le sens d'aider ce peuple à recouvrer son indépendance pour qu'il puisse jouir pleinement de ses droits", ont ajouté les intervenants.

Prenant la parole, la ministre sahraouie de la Coopération, Mme al-Mahdi, a souligné qu'"un tel évènement ne pourrait que faire avancer la cause sahraouie".

"Cet évènement est un message clair au peuple sahraoui qu'il n'est pas seul dans sa lutte contre l'occupant marocain et qu'à ses côtés, il y a beaucoup de monde épris de justice et de la paix qui le soutient et défend sa juste cause", a ajouté la ministre", soulignant que l'initiative de jumelage entre les wilayas sahraouies des camps de réfugiés et des villes européennes "est louable à plus d'un titre".

De son côté, Oubi Bouchraya al-Bachir a mis l'accent, dans son intervention, sur "la complexité que connaît actuellement le processus de règlement du conflit au Sahara occidental".

Par ailleurs, une nouvelle convention de jumelage a été signée en clôture de cette conférence internationale entre la cité sahraouie de Lamsid et la commune italienne de Borgo Val di Taro dans la région d'Emilie-Romagne.