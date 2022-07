Sénégal: L'ANSD relève une progression de 0, 8 % de l'inflation au premier trimestre

Dakar — Les prix à la consommation ont augmenté de 0, 8 % au premier trimestre de l'année 2022 par rapport à celui précédent, a-t-on appris mardi de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Cette hausse est essentiellement expliquée par celle des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (1,1%), des services de restaurants et hôtels (1,4%), des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (+0,8%), signale l'ANSD dans une note sur les évolutions récentes de l'économie sénégalaise.

Cette progression des prix à la consommation est également avec le relèvement des coûts des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (0,8 %) et des articles d'habillement et chaussures (0,7 %), alors que la baisse importante des prix des services de communication (-2,9 %) a atténué cette inflation.

"En comparaison au premier trimestre de 2021, les prix à la consommation se sont accrus de 6,1%, en relation avec la hausse des prix dans toutes les fonctions de consommation hormis les services de communication (-2,9%)", souligne le rapport rendu public mardi.