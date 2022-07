Ethiopie: Désespoir, maladie, mort - Une menace existentielle pour les habitants du Tigré. Appel du Secrétariat diocésain catholique d'Adigrat

Adigrat — " J'exhorte une fois de plus tous les partenaires impliqués à continuer à soutenir l'aide humanitaire en faveur des personnes touchées par la guerre au Tigré afin qu'ensemble nous puissions répondre à l'immense besoin humanitaire du peuple tigréen ". C'est ce qu'a déclaré Abba Abraha Hagos, directeur diocésain du Secrétariat catholique d'Adigrat (ADCS), dans une note reçue par l'Agence Fides. Après le cessez-le-feu humanitaire promu par le ministre Aby (voir Agence Fides 25/3/2022), grâce auquel la population a pu avoir un minimum d'accès aux produits alimentaires et non alimentaires, aux médicaments et à quelques autres services, depuis le 21 juin 2022, le transport aérien est à nouveau paralysé, aggravant la situation des Tigréens.

Actuellement, les biens et services de base ne sont pas disponibles sur le marché ou sont très chers et inaccessibles à la majorité de la population. En outre, le manque de carburant et d'argent, associé aux sanctions imposées par le gouvernement fédéral éthiopien, a restreint la distribution de l'aide humanitaire dans plusieurs districts et villes du Tigré. Tous les services de base tels que les télécommunications, l'internet, les services bancaires, les services de transport et les liaisons entre le Tigré et les autres régions d'Éthiopie sont également bloqués.

Le siège continu de la région par le gouvernement fédéral d'Éthiopie isole la population du Tigré du reste du monde depuis plus de 600 jours (voir Fides 3/12/2020). Des millions de personnes sont exposées à la malnutrition sévère, à la faim et à la famine, indique le communiqué.

Des millions de personnes vivent dans des centres de déplacés dans diverses villes et zones rurales du Tigré, sans nourriture, sans abri, sans eau, sans médicaments et sans autres besoins fondamentaux, ce qui entraîne le désespoir, la maladie et la mort.

Abba Agos appelle tous les partenaires et les organisations humanitaires à "donner la parole aux populations afin qu'elles aient un accès illimité à l'aide humanitaire par voie terrestre et aérienne, leur garantissant le droit à une vie digne et sûre". "La situation est dramatique", dit-il, "et est devenue une menace existentielle pour le peuple du Tigré".

À partir de janvier 2021, l'Église catholique éthiopienne - le Secrétariat catholique diocésain d'Adigrat (ADCS) et les congrégations religieuses opérant au sein de l'éparchie catholique d'Adigrat se sont engagés à répondre aux besoins prioritaires de la population touchée par la guerre.

Grâce au soutien financier et matériel reçu, les programmes d'intervention d'urgence de l'ADCS ont permis de sauver la vie de centaines de milliers de personnes. Cependant, bien que l'ADCS et les congrégations religieuses soient en mesure de collecter des fonds et de mobiliser des ressources auprès de divers partenaires, le siège actuel de la région a affecté la mise en œuvre de ces programmes et continue de limiter les efforts visant à atteindre les personnes les plus démunies.