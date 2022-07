Algérie: Skikda - Récupération des équipements de communications et télécommunications de la période coloniale

Skikda — Le musée régional du Moudjahid "colonel Ali Kafi" de Skikda a récupéré des pièces d'équipements de communications et de télécommunications, utilisés pendant la guerre de libération nationale, a-t-on appris mardi auprès de la directrice du musée.

Ces équipements ont été remis par la Direction de la Poste et télécommunications de la wilaya de Skikda au musée comme don à l'occasion de la célébration du soixantenaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale (1962-2022), a précisé Samia Berber à l'APS.

Ces équipements sont des pièces d'appareils de communications et de télécommunications et une ancienne machine à écrire utilisée pendant l'époque de la colonisation française en Algérie, a ajouté la même responsable.

Selon la même responsable, il sera procédé à l'occasion de la récupération de ces équipements, à l'aménagement d'un pavillon consacré aux communications et télécommunications pendant la guerre de libération nationale, au niveau du musée régional du Moudjahid, ce qui représente, dit-elle, un plus "très important" pour l'infrastructure.

La même responsable a également affirmé que la Direction de ce musée, situé à la cité Hocine Louzat en face de la gare routière de la ville de Skikda, œuvre à récupérer le maximum de documents et d'archives remontant à l'époque coloniale, faisant état dans ce contexte de la collecte, depuis 2016, d'environ 200 documents originaux et de copies d'archives locales.

Cela, en plus de copies de documents d'archives françaises, à savoir des journaux en langue française, des rapports de l'armée coloniale et d'autres de la police judiciaire française datant de l'époque coloniale, des PV d'arrestation et des mandats de recherche ciblant des militants algériens, en plus d'attestations d'incarcération et de détention et des rapports sur la résistance de Si Zaghdoud.