Nigeria: " Quand j'ai entendu parler de l'offre de l'Inter, je n'ai jamais douté ", dixit André Onana

Nouveau sociétaire de l'Inter Milan, André Onana a avoué n'avoir pas hésité lorsqu'il a appris que les Nerazzurri étaient intéressés par son talent.

En effet, lors de sa première interview pour le club de l'Inter Milan, le portier des Lions Indomptables du Cameroun a bien dévoilé les coulisses de son transfert.

" Quand j'ai entendu parler de l'offre de l'Inter, un grand club qui s'intéressait à moi, je n'ai jamais douté. Etre ici est fantastique, je suis vraiment heureux ", s'est-il réjoui. Quant à ses caractéristiques, André Onana a déclaré qu'il pense qu'il " s'adapte bien au rôle du gardien de but moderne ". Le joueur croit également pouvoir apporter beaucoup à l'Inter. " Le football et la position du gardien de but ont changé et je pense que je me distingue beaucoup dans cet aspect, notamment sur mon jeu aux pieds et ma personnalité sur le terrain ", avait déclaré le gardien de 26 ans.