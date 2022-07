Sénégal: Louga - Aminata Touré invite les jeunes et les femmes à voter "massivement" pour BBY

Louga — La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) aux législatives du 31 juillet prochain, Aminata Touré, a invité mardi à Louga, les jeunes et les femmes à voter "massivement" pour la mouvance présidentielle en vue de donner au chef de l'Etat "une large majorité" à l'Assemblée nationale.

"Le chef de l'Etat a une forte confiance en la jeunesse et en la femme en me nommant tête de liste nationale et rien que pour cela vous devez voter massivement pour la coalition BBY", a-t-elle dit lors de son meeting à Louga en présence du maire de Louga, Moustapha Diop, du président du Conseil départemental de Louga, Mamadou Mberry Sylla et de plusieurs autres maires.

Aminata Touré s'est rendue auparavant à Linguère, Dahra, Thiamène Koki. Partout, elle a été accueillie par une forte mobilisation des militants de BBY.

Dans son discours à Louga, elle est revenue sur les réalisations de l'Etat du Sénégal au niveau du département, citant entre autres, la réhabilitation et le bitumage de la route Potou-Gandiol, la distribution de 3501 bourses de sécurité familiale.

Elle a aussi évoqué la construction de 13 postes de santé, le relèvement du plateau technique, la construction de lycées et collèges, les financements de 1,2 milliard et 1,3 milliard de la DER et du FONGIP aux femmes et à la jeunesse.

Aminata Touré a promis la construction d'une Maison de la jeunesse, un Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) et la réalisation d'un programme de 3500 lampadaires dans le cadre de l'électrification des communes et le programme de modernisation des Daaras comme celui de Koki.

Pour ce faire, a-t-elle poursuivi, il faut que le chef de l'Etat ait une large majorité à l'Assemblée nationale.

La tête de liste nationale de la coalition présidentielle a salué la forte mobilisation des militants et sympathisants à Louga.

"Cette belle mobilisation montre qu'à Louga, nous n'avons pas de souci à nous faire, mais nous allons travailler davantage. Nous partirons à la rencontre des populations dans les ateliers, marchés, maisons afin de discuter et de faire comprendre à la jeunesse lougatoise les enjeux de cette élection", a-t-elle toutefois soutenu.

Elle a appelé les populations à faire le "bon choix" en votant la liste BBY.

Mme Touré a par ailleurs dénoncé le manque de patriotisme et de programme de développement de l'opposition.

"Elle ne fait que critiquer l'Etat et dire que nous donnons nos marchés publics à des étrangers. Cela est loin de la réalité puisque la moitié des marchés publics sont gagnés et exécutés par les entreprises sénégalaises. Nous avons des chiffres pour prouver cela", a-t-elle assuré, réaffirmant le souhait du chef de l'Etat de soutenir le secteur privé national.