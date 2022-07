Sénégal: Touba Mbacké - Aminata Touré prône l'union sacrée autour du Sénégal

Conformément à son habitude, la coalition " Benno Bokk Yaakaar " (Bby) démarre sa campagne par Mbacké Baol.

La coalition " Benno Bokk Yaakaar " (Bby), conduite par Aminata Touré, a été reçue, hier, par le Khalife général des Mourides à Darou Minam. À la suite de cette audience, Mme Touré s'est adressée à la presse pour décliner l'objet de sa visite : " Nous sommes venus, empreints de bonheur, apporter le ziar du Président de la République, Macky Sall, au Khalife général Serigne Mountakha, mais pour prier Dieu pour sa longévité et une excellente santé. Par ailleurs, il nous a gratifiés de beaucoup de conseils, afin qu'à travers toutes nos actions, nous préservions la paix, car le Sénégal a toujours vécu dans la paix et que les acteurs politiques doivent préserver cette paix-là ".

Par ailleurs, Aminata Touré a parlé d' " élan unitaire qui laisse présager d'une belle victoire ". Elle a aussi appelé tous les acteurs à éviter de verser dans l'éthnicisme. Selon elle, l'investissement fait en Casamance n'a été réalisé dans aucune autre région à part Dakar. " Comment concevoir qu'on dise des propos du genre le Président n'aime pas la Casamance ? " s'interroge la tête de liste de Bby qui souhaite que la politique ne nous fasse pas glisser dans des terrains dangereux pour l'unité nationale. Elle a, dès lors, invité les politiciens à parler de leur programme et éviter les dérapages qui ne nous honorent pas. " Nous devons donner l'exemple. Et la première exemplarité, c'est de faire l'union sacrée autour du Sénégal. Allons en campagne sur le comment régler le problème des Sénégalais, c'est cela le plus important ", recommande-t-elle.

Aminata Touré était à la tête d'une délégation comprenant, entre autres, Me El Hadji Diouf, le Ministre Samba Sy et le maire Gallo Bâ. À la suite de l'accueil de la délégation à Ngabou, elle a fait sa ziarra au mausolée de Khadim Rassoul. À la résidence de Darou Minam, elle a été reçue par le Khalife général des Mourides. En compagnie des leaders, ils ont procédé à des visites de courtoisies auprès des chefs religieux, notamment Serigne Abo Mbacké, le Porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, et la communauté Baye Fall.