Congo-Brazzaville: CHU - Un nouveau scanner pour renforcer l'imagerie et la radiologie en matière de diagnostic

Le gouvernement congolais, à travers la société d'ingénierie service & développement (ISD), a mis à la disposition du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, le 12 juillet, un scanner de marque Canon pour améliorer l'imagerie médicale, détecter précocement la maladie et confirmer des cas avérés.

Le chef de service de radiologie et imagerie médicale du CHU, le Dr Régis Franck Moyikoua, a indiqué que le fait de recevoir ce nouvel équipement est un grand bond vers la révolution. " On a passé deux ans sans scanner dans un CHU qui représente l'hôpital le plus grand du Congo. Nous sommes satisfaits des efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour qu'on puisse acquérir ce bijou qui va permettre d'aider la population qui est très en difficulté par rapport au diagnostic ", a-t-il expliqué.

D'après les caractéristiques, il s'agit d'un scanner de 80 baret qui peut faire tous les types d'examens, notamment un scanner cérébral, un scanner qui a trait aux maladies cancéreuses ou aux maladies gastro-intestinales. En temps normal, avec les nouvelles options qui ont été mises sur cet appareil, on pourra faire des acquisitions sur le cœur et ainsi de suite.

Parlant des éléments qui accompagnent ce scanner, Gilles Malanda, en sa qualité de responsable du département médical de la Société d'ingénierie service & développement, a indiqué qu'il s'agit d'un scanner injecteur à double tête pour faire des examens spéciaux avec injection (... ). L'équipement qui va avec, pour la protection de l'appareil, est composé d'un régulateur de tension de 120 kVa ; un groupe électrogène de 135 kVa ; un onduleur de 100 kVa (... ).

Gilles Malanda a noté, concernant les caractéristiques, que cet appareil peut faire également l'examen de la tête, du crâne, de l'abdomen et faire même 228 coups/minutes. Il est hyper rapide et en 0,3 seconde l'examen est finalisé. En effet, un fait remarquable à souligner, au même moment que se fait l'examen cardiaque du patient, on peut monitorer le cœur pour voir le rythme cardiaque de ce dernier.