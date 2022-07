Congo-Brazzaville: Elections à la Fécofoot - La commission électorale définit les règles de jeu

La conférence de presse animée le 12 juillet par la Commission électorale de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) marque officiellement le début du processus électoral avec notamment le lancement de l'appel à candidatures pour les élections du 2 septembre.

Face à la presse, le président de la commission électorale de la Fécofoot a assuré que le code électoral sera le même que celui de 2018, précisant que les décisions de la commission sont prises en conformité avec la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, tout en s'appuyant sur les statuts et règlement intérieur de la Fécofoot. " Aucun article n'empêche à un Congolais d'être candidat, sauf que pour être président, il faut être dans le monde du football.

Il faut être actif dans un club ou confédération puis être dirigeant d'un club ou d'une ligue. La candidature d'un ancien joueur n'est validé que s'il est resté actif pendant les cinq dernières années ", a expliqué Timoléon Didier Potard Mouhoussa.

Le chronogramme de l'assemblée générale extraordinaire avec renouvellement des instances a été commenté. Après le lancement, la clôture de l'appel à candidatures interviendra le 27 juillet. Du 28 au 30 juillet, la commission électorale procédera à l'examen des dossiers de candidatures avant leur publication le 3 août.

Après, la commission a retenu la période du 3 au 6 août pour la réception des candidatures. Celle du 6 au 10 août est réservée à l'examen des recours et délibération avant la publication définitive des candidatures et du corps électoral, le 11 août. Après l'expression directe des candidats le 14 août, les ces derniers lanceront leur campagne électorale du 17 au 31 août. L'envoi des documents au corps électoral et la confirmation de la date et du lieu de l'assemblée générale extraordinaire élective étant prévus pour le 18 août .

Les critères d'éligibilité

Les élections prévues pour le 2 septembre se feront par liste. Le président tête de liste doit fournir une demande manuscrite adressée à la commission électorale, une liste de quinze candidats aux différents postes, un casier judicaire datant de trois mois, un certificat de nationalité, un certificat de résidence et une copie de l'acte de naissance.

Ces pièces seront accompagnées d' un certificat de moralité fiscale délivrée par la Direction départementale des impôts, une photocopie en couleur de la carte nationale d'identité, un justificatif de la fonction assurée pendant quatre ans lors des six dernières années, deux cartes photos en couleur format passeport, un certificat médical délivré aux Grandes endémies, une lettre de motivation adressée au président de la commission électorale en précisant le poste auquel on postule et un curriculum vitae.

Pour les vice-présidents, les dossiers des candidats comprennent la lettre de motivation adressée au président de la commission, un certificat de nationalité, un casier judicaire datant de moins de trois mois, une copie de l'acte de naissance, une photocopie en couleur de la carte nationale d'identité, un certificat de résidence, un justificatif de la fonction d'enseignant " professeur certifié d'EPS " ou inspecteur " d'EPS " selon l'article 33-1 a,b,c,d) accompagné d'un arrêté de nomination, un justificatif de la fonction exercée dans le monde de football pendant trois ans lors des cinq dernières années d'après l'article 33-5, un engagement sur l'honneur à la liste choisie au secrétariat de la Fécofoot, un certificat médical et un certificat de moralité fiscale.

Quant aux autres membres, outre la lettre de motivation adressée au président de la commission en précisant le poste auquel on postule, la validation des dossiers est conditionnée par la présentation d'un certificat de nationalité, un casier judicaire datant de moins de trois mois puis une copie de l'acte de naissance, une photocopie en couleur de la carte nationale d'identité, un certificat de résidence, un engagement sur l'honneur à la liste choisie et un certificat médical.

Un arbitre international n'exerçant plus doit joindre un justificatif signé du président de la corporation et contresigné par le secrétaire général de la Fécofoot. L'agent de la médecine sportive doit, quant à lui, apporter un justificatif signé du directeur du centre de médecine sportive et antidopage, contresigné par le secrétaire général. Un entraîneur diplômé n'exerçant plus cette fonction dans un club doit joindre le justificatif de la fonction exercée dans le monde du football signé par le directeur technique national contresigné par le secrétaire général de la Fécofoot.

Le document souligne, par contre, qu'aucun candidat ne peut avoir moins de 25 ou plus de 70 ans au dépôt des dossiers. Ceux issus des clubs ou des ligues présenteront les procès-verbaux des assemblées générales, justifiant le pouvoir du signataire et du bénéficiaire de la pièce présentée.

La commission précise, par ailleurs, dans l'article 10 alinéa 6 du code électoral, qu'une liste est validée lorsqu'elle comprend quinze dossiers complets ou onze au minimum. " Dans l'esprit de l'article 23 du règlement intérieur, tous les candidats figurant sur la liste doivent être physiquement présents dans la salle pour prétendre briguer les suffrages, ceci avant de procéder au vote, chaque candidat doit se présenter aux électeurs en déclinant son identité, se limitant aux fonctions sportives déjà occupées ".