Cote d'Ivoire: Transformation locale de l'anacarde - Patrick Achi inaugure l'une des usines les plus modernes au monde à Toumodi

Un pas très important dans la transformation locale des noix de cajou. Le vendredi 8 juillet 2022 à Toumodi, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré l'Usine DoradoIvory, la filiale ivoirienne du groupe Royal Nuts PTE Ltd basé à Singapour.

D'un coût d'investissement de plus de 15 milliards de francs CFA, l'usine a une capacité de transformation de 50 000 tonnes de noix de cajou par an et emploie 1300 personnes dont 80% de femmes.

C'est donc un Premier ministre, tout heureux, qui a ouvert officiellement les portes de cette unité industrielle qui est l'une des plus modernes en matière de transformation de l'anacarde et la plus grande sur un seul site au niveau mondial.

" Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la transformation agro-industrielle de la Côte d'Ivoire ! Cette transformation, elle est en cours et elle ne cesse d'accélérer. Grâce à la vision et la volonté du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara ", a-t-il fait savoir.

La vision 2030 du Président de la République, a expliqué le chef du gouvernement, met au cœur du développement de la Côte d'Ivoire l'accélération industrielle du pays et la transformation locale des productions agricoles.

" Il s'agit pour nous de ne plus accepter de voir partir à l'extérieur la valeur-ajoutée extraordinaire créée par les productions agricoles que nous donne notre terre bénie et le labeur acharné de nos paysans ", a martelé Patrick Achi.

Concernant l'anacarde, il a révélé si la Côte d'Ivoire transforme et exporte annuellement 500.000 tonnes/an, elle va engranger 3 à 3,5 milliards de dollars supplémentaires, soit le quart de son budget annuel en 2022. D'où le vibrant appel qu'il a lancé à l'endroit des investisseurs (voir encadré).

Selon le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, la première transformation des matières premières ivoiriennes est un enjeu qui n'est plus à démontrer. " Nous croyons en effet que la présence d'industriels de référence influencera positivement et de façon durable les prix aux producteurs. C'est donc, en notre sens, une réponse endogène à privilégier face aux fluctuations des prix de la noix brute de cajou sur le marché international ", a-t-il indiqué.

Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, la création de DORADO s'inscrit dans les retombées de la politique de soutien engagée par l'Etat de Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion des investissements dans le secteur de la transformation locale de l'anacarde. Ainsi suite à la prise de mesures incitatives d'ordre fiscal et autres avantages en faveur du secteur, 35 entreprises et projets se sont engagés, à travers des conventions avec l'Etat, pour transformer au moins 50% de la production nationale de noix brutes de cajou à l'horizon 2030. Ces 35 conventions, a-t-il fait savoir, devraient permettre d'atteindre une capacité installée prévisionnelle de transformation d'environ 400 000 tonnes par an à fin 2022.

A fin 2021 la capacité de transformation installée était d'environ 330 000 tonnes par an. " Avec les 6 unités prévues démarrer en 2022, la capacité de transformation projetée à fin 2022 est d'environ 413 000 tonnes par an. L'implantation de deux (2) nouvelles unités prévues en 2023 avec une capacité de 29 000 tonnes par an devrait permettre d'atteindre une capacité totale de transformation estimée à 442 000 tonnes par an ", a indiqué le ministre Souleymane Diarrassouba.

La Côte d'Ivoire, a fait savoir Dr Adama Coulibaly, Dg du Conseil du Coton et de l'anacarde, garde toujours sa position de premier producteur et exportateur mondial de noix brutes de cajou depuis 2015, avec 968 700 tonnes de noix brutes de cajou produites au terme de la campagne de 2021. Et cela, " grâce aux actions stratégiques du gouvernement, sous la haute autorité du Président de la République, Alassane Ouattara ".

" Tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ". C'est par cette citation de Nelson Mandela que Raj Kumar, directeur général de DoradoIvory, a introduit son discours présentant cette usine qui, avec ses 21 000 tonnes de noix brutes de cajou transformées (soit 15% du volume national) depuis sa mise en activité en août 2021,fait partie du trio de tête dans de la transformation locale.