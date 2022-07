Afrique: Comment construire la paix dans un pays post-conflit comme la RDC ?

La RDC a connu pendant plus de 20 ans des conflits armés qui ont eu des lourdes conséquences sur la population civile. Après les conflits, vient un temps de paix et celle-ci doit être consolidée au fur et à mesure. Depuis plus de 15 ans, International Alert travaille dans ce domaine. Cette ONG de droit britannique a élaboré des approches de travail sur la résolution des causes profondes des conflits auprès des populations dans la région des Grands Lacs : RDC, Rwanda et Burundi. - Quels sont les différents projets mis en place pour accompagner les communautés locales dans la recherche d'une paix durable ?