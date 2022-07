Afrique Centrale: Sud-Kivu - Inauguration de la prison de Kabare, rénovée par la MONUSCO

La MONUSCO a remis officiellement lundi 11 juillet à Kabare-Centre le bâtiment rénové de la prison de Kabare au gouvernement provincial du Sud-Kivu. Il s'agit d'un bâtiment totalement réfectionné, avec des cellules équipées grâce au financement de la mission onusienne, à travers son Unité d'appui à l'administration pénitentiaire.

Les travaux de rénovation de cette prison ont duré six mois. La MONUSCO a débloqué environ 349 000 dollars pour réhabiliter cette prison et améliorer les conditions de détention des prisonniers.

Outre les bâtiments complètement refaits et l'introduction des activités agro-pastorales, les prisonniers sont dotés de deux cents lits avec des matelas garnis.

L'élevage des poules de ponte et la mise en place d'un jardin potager font partie du dispositif actuel. Cette activité agropastorale vise à améliorer les conditions de vie des prisonniers.

Mais l'eau et l'électricité manquent encore à cette prison rénovée.

Christian Tshibafunya, coordonnateur de Cercle paix et développement pour tous (CPD), l'ASBL partenaire qui a exécuté les travaux, énumère quelques réalisations :

" Une ferme agropastorale, où il y a un poulailler et un champ de maïs, des oignons, de soja, des amarantes et des choux. La promotion des infrastructures pénitentiaires. On a construit deux guerites, deux miradors et l'habitation du directeur, aussi le moulin qui va aider non seulement la prison de Kabare mais aussi la population riveraine. Et il y a aussi une fourgonnette qui va servir à transporter les détenus au tribunal. "

A ce jour, la prison de Kabare héberge 192 prisonniers, dont 5 femmes.

Cependant, si les conditions des détenus sont améliorées, celles du personnel restent encore à désirer. Le personnel se plaint du manque de logement, parce que la plupart habitent Bukavu. Les agents souhaiteraient être logés sur place; vu qu'ils ne reçoivent aucun frais pour leur transport. Ils déplorent également leurs "salaires insignifiants."