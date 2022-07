Algérie: Efficacité énergétique - Nécessité de créer des laboratoires de contrôle des appareils électriques

Alger — Le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa a appelé, mardi à Alger, à la création "dans les plus brefs délais" de laboratoires pour contrôler les appareils électriques et s'assurer de leur conformité aux normes internationales en terme d'efficacité énergétique.

Invité de la chaîne I de la radio nationale, M. Yassaa a précisé que les appareils électriques, notamment les climatiseurs, à forte consommation d'énergie électrique durant la période estivale, ne font actuellement l'objet d'aucun contrôle, ce qui nécessite la création de ces laboratoires.

Concernant les programmes de montage des panneaux solaires producteurs d'énergie électrique propre dans les entreprises publiques, M. Yassaa a souligné que plus de 800 écoles, mosquées, administrations publiques et entreprises économiques ont été dotées de ces panneaux, toutefois l'excédent de production électrique demeure inexploité, en raison d'obstacles législatifs et financiers.

Outre ce vide législatif, il y a un problème de financement, ce domaine nécessitant des sommes colossales, a fait savoir le responsable.

Dans ce contexte, M. Yassaa a annoncé que le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'Efficacité énergétique (CEREFE) publiera, dans les prochaines semaines, un bilan sur le montant des projets des énergies renouvelables entrepris par chaque secteur dans les zones d'ombre.