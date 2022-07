Algérie: Des artistes algériens aux Journées culturelles algériennes à Bruxelles

Alger — Des plasticiens, photographes et cinéastes algériens prendront part aux Journées culturelles algériennes en Belgique, prévues les 13 et 14 juillet, à l'Institut européen de la Culture arabe de Bruxelles, à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, annoncent les organisateurs.

Coordonnées en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) et l'Ambassade d'Algérie auprès du Royaume de Belgique, ces Journées culturelles algériennes à Bruxelles, accueilleront une exposition des œuvres de 13 artistes plasticiens et photographes ainsi que cinq projections de films entre longs, court métrages et documentaires.

Dans le même élan de célébration, les longs métrages, "Héliopolis" de Djaffar Gacem et, "Le sang des loups", thriller de Amar Sifodil, les documentaires, "Emir Abdelkader" de Salem Brahimi, et "Algérie vue du ciel" de Yann Arthus-Bertrand, ainsi que le court métrage, "Les Tisseuses de liens" de Mourad Hamla, seront présentés au public durant ces deux journées, dans la salle de projection de l'Institut.

La clôture des Journées culturelles algériennes à Bruxelles aura lieu dans l'enceinte de l'Institut Européen de la Culture Arabe, avec le compositeur et musicologue algérien, Salim Dada qui mettra en valeur quelques unes de ces pièces trempées dans la richesse du terroir musical algérien, et l'orchestre à cordes "Boho Strings" qui proposera un patchwork bigarré entre musique occidentale et orientale.