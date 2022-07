Burkina Faso: Enseignement supérieur - La 7ème édition de la semaine de l'information et de l'orientation post BAC officiellement lancée

La cérémonie officielle de lancement de la SIO 2022 a eu lieu ce mardi 12 juillet 2022 sous la présidence du Pr Frédéric OUATTARA ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et la co-présidence des ministres, Issaka SOURWEMA des Affaires religieuses et coutumières et Maminata TRAORE/COULIBALY de l'Environnement, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement. Riche en couleur, cette cérémonie s'est déroulée sous le regard attentif du Pr Fatoumata BADINI/KINDA marraine de la présente édition et en présence de nouveaux bacheliers, d'étudiants ainsi que de parents d'étudiants.

La SIO post BAC 2022 est faite au profit des nouveaux bacheliers, mais également des autres étudiants qui auront une semaine durant, des conseillers d'orientation à leur disposition afin de guider leurs choix de filières pour le niveau supérieur. Selon le Pr Frédéric OUATTARA, président de la cérémonie ,son département s'est toujours engagé lorsqu'il s'agit des questions relatives à l'avenir des étudiants.

Cette semaine, a-t-il dit, est une tribune de rencontres et d'échanges directs avec les nouveaux bacheliers sur leurs orientations futures dans les établissements d'enseignement supérieur burkinabè et étrangers .

Après le succès au BAC, le défi immédiat qui s'impose aux impétrants c'est de choisir et surtout de faire le bon choix pour une meilleure orientation dans le cadre de la poursuite des études universitaires.

La SIO permet donc aux nouveaux bacheliers de connaitre les filières de formation, les modalités d'accès aux institutions d'enseignement supérieur, les débouchés des différentes offres de formation et les conditions d'octroi de bourse nationale au Burkina Faso et à l'étranger .

Le patron de l'enseignement supérieur n'a pas manqué de remercier les pays amis et les institutions qui offrent au Burkina Faso des bourses dans divers domaines de formation.

Quant à la Directrice Générale du CIOSPB, Dre Lydia ROUAMBA, " la SIO n'est plus une semaine nationale mais internationale avec plus de 9000 visiteurs pour l'édition précédente et plus de 10 000 visiteurs attendus dans 90 stands pour cette édition ".

Des partenaires qui ont à leur tour réaffirmer leur engagement à accompagner l'organisation de la SIO étant donné qu'elle permet aux nouveaux bacheliers de faire des choix judicieux pour le reste de leur cursus universitaire.

Rendez-vous est donc pris en juillet 2023 pour la prochaine édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post BAC.

Des communications, des panels seront faits au cours de cette édition au profit des étudiants.