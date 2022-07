Tunisie: Première d'"Ad Libitum" de Taoufik Jebali à l'ouverture de la 56e édition du FIH - Une première théâtrale sur scène

" Ad Libitum " ou " Ala Hawek ", spectacle attendu de Taoufik Jebali, sera présenté ce soir en première à l'ouverture de la 56e édition du Festival international de Hammamet. Comme à l'accoutumée, le festival privilégie le 4e art en guise d'ouverture.

"Ad Libitum ", titre latin intriguant du spectacle, fait échos " à la satisfaction " et " à la volonté ". L'expression signifie littéralement en langue latine " Jusqu'à ce que (je) sois pleinement satisfait " ou " A volonté " : elle est souvent utilisée sous sa forme abrégée " Ad Lib " et " se réfère aux partitions ", selon le synopsis communiqué du spectacle théâtral. " Ad Libitum " rend hommage à feu Zeyneb Farhat qui tenait à ce qu'il se concrétise. Annoncé comme " innovant ", il fusionne différentes composantes de la scène : voix, instruments, mouvements, décors, jeux, costumes et lumières.

"Ad Libitum " met en relief l'usage de la musique dans de nombreuses expériences théâtrales connues et riches. De nouveaux genres musicaux qui ont profondément enrichi la scène. C'est raconter l'usage d'une musique développée, à la pointe de la technologie et sa mise au service du théâtre. C'est relater des prouesses techniques sonores peu à la portée et extraire la musique de son aspect traditionnel afin d'en faire bon usage sur scène et de la mettre au service d'une scénographie. Le spectacle puise dans l'essence même de la musique, composante essentielle d'un théâtre de qualité. " Ad Libitum " promet de puiser d'une manière nouvelle dans le novateur et l'alternatif afin d'explorer différemment le théâtre.

"Ad Libitum", ou en langue arabe " Ala Hawek ", est une production d'El Teatro de 2022, conçue, mise en scène et écrite par Taoufik Jebali, co-écrite par Iyadh Chaouachi. Le spectacle verra défiler, sur la scène plein-air du festival de Hammamet, divers interprètes. Citons Naoufel Azara, Issam Ayari, Mohamed Saber Oueslati, Yasmine Dimassi, Walid Ayadi, Amel Laouini, Syrine Ben Yahia, Fatma Sfar, Ichrak Matar, Ahmed Aliouini, Mahmoud Essaidi, Mehdi Midani, Badri Mimouna, Mohamed Amine Harbaoui, Wassim Trabelsi et Badii Boussaïdi.