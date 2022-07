Afrique: La Gambie et le Japon signent un accord pour une aide alimentaire à la Gambie de 125 millions de dalasis

BANJUL, 7 Juillet 2022: L'Honorable Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens de la Diaspora, Dr Mamadou Tangara, a présidé le Jeudi 7 Juillet 2022 au Ministère des Affaires Etrangères une autre cérémonie de signature d'échanges de notes dans le cadre du Programme d'Assistance Alimentaire du Japon à la Gambie.

Le gouvernement du Japon a procédé à l'allocation de la somme de cent vingt-cinq millions de dalasis pour la mise en œuvre du Plan d'Assistance Alimentaire dans le cadre de son programme de subventions.

Lors de son discours de cérémonie, Dr Tangara a salué le Gouvernement du Japon pour leur soutien et a déclaré que cette cérémonie a une importance capitale pour les efforts de reconstruction de la Gambie suite aux effets négatifs de la pandémie du covid-19.

Il a déclaré que bien que le Japon et d'autres pays sont en pleine période de recouvrement, le Japon continue de nouer des liens avec des pays amis tels que la Gambie, et ce, en vue du renforcement de la coopération à travers une assistance économique et technique.

Dr Tangara a également rappelé la participation du Japon dans la réalisation de projets et programmes de développement dans les secteurs les plus importants de l'économie Gambienne, notamment l'éducation, la formation, l'agriculture, la pêche, la sante et la gestion des ressources hydrauliques.

" L'esprit de générosité et de coopération a toujours été une importante caractéristique du peuple du Japon " a affirme Dr Mamadou Tangara.

L'Honorable Tangara, au nom du Gouvernement de la République de la Gambie, sous le leadership de son Excellence le Président Adama Barrow, reconnait avec gratitude les énormes contributions du Japon au renforcement des liens d'amitié, de coopération et de solidarité entre les deux pays.

Il a également transmis au nom du gouvernement et du peuple de la République de la Gambie leur gratitude au gouvernement et au peuple du Japon pour leur collaboration et leur solidarité au cours des années précédentes.

Pour sa part, l'Ambassadeur du Japon auprès de la République de la Gambie son Excellence Izawa Osamu, a déclaré que cette aide alimentaire fait partie de la contribution du Japon en vue de soutenir les efforts du gouvernement de la Gambie dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté.

L'Ambassadeur Izawa Osamu a réitéré la détermination du Japon à continuer à apporter son appui au peuple et au gouvernement de la Gambie en vue de la réalisation des objectifs de développement économique et social.

La Directrice de Cabinet du Ministère des Affaires Etrangères, Mme Saffie Sankareh-Farage, la Directrice du Département des Affaires de l'Asie et de l'Océanie, Mme Fatou Njie-Hydara, ainsi que des membres de son Département, ont tous été témoins de cette cérémonie.

