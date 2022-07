Congo-Kinshasa: 40ème Session ordinaire du Conseil d'Administration de l'UPAP/RDC - Sama Lukonde positionne la Poste comme l'un des socles du Programme de Développement local de 145 Territoires

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce mardi 12 juillet 2022 à Kinshasa à l'ouverture solennelle des travaux de l'Assemblée plénière de la 40ème session ordinaire du Conseil d'Administration de l'Union Panafricaine des Postes (UPAP). C'était en présence du Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, du Directeur Général de l'Union postale universelle, du Secrétaire Général de l'UPAP, du Président du Conseil d'Administration de l'UPAP, du Président de l'Autorité des Régulation des Postes et Télécommunications du Congo (ARPTC), du Directeur Général de la Société Commerciale des Postes et Télécommunications ainsi que de plusieurs personnalités invitées pour la circonstance.

Sous la vision du Chef de l'Etat

Dans son mot d'ouverture solennelle de ces travaux, le Chef du Gouvernement a commencé par adresser, au nom du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les salutations chaleureuses de la population congolaise à tous les invités de marque à cette 40ème session ordinaire de l'UPAP qui ont accepté de se déplacer pour la RDC.

Pour Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la tenue de ces assises en RDC, est l'accomplissement de la vision du Chef de l'Etat qui, dans le cadre de son mandat à la tête de l'Union africaine, a placé le développement de l'intégration africaine au centre de son plan d'action, avec comme pilier principal, la fluidification des échanges entre les communautés.

Le Premier Ministre s'est par ailleurs dit fier d'avoir accompagné le Ministre des PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba, dans la préparation de cet événement africain mais aussi planétaire, car le Pays est heureux d'accueillir M. Metoki, Directeur Général de l'Union postale universelle et toutes les délégations venues de plusieurs pays.

Rôle de la Poste au PDL-145 T

Le Chef du Gouvernement a souligné le rôle important que doit jouer la Poste dans la mise en œuvre des projets du Gouvernement dont principalement le Programme de Développement local des 145 territoires.

" Je voudrais m'appesantir sur deux axes sur lesquels mon gouvernement travaille en relais avec la Poste de la RD Congo. En premier, je voudrais rappeler ici le Plan de Développement de 145 territoires, en cours d'implémentation dans le pays depuis quelques mois. Ce plan ambitieux vise à doter chacun des territoires du pays des infrastructures de base indispensables pour bâtir un développement qui touche directement les populations, en construisant des écoles, des routes, des hôpitaux, des centrales d'énergie et des puits d'eau. En tant qu'intégrateur de solutions, le bureau de poste apparaît comme l'un des socles de ce Plan car il offre des opportunités inestimables : accélération des échanges par le e-commerce, inclusion financière par la Banque Postale, levée de l'épargne nationale, multiplication des flux financiers par le paiement sécurisé des services à la personne, formalisation de l'économie, accompagnement de l'administration grâce aux outils de gestion de la citoyenneté, et j'en passe ", a-t-il souligné.

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi rappelé le rôle de la Poste dans le programme gouvernemental de la gratuité de l'éducation.

"En second lieu, je veux évoquer le Programme de la gratuité de l'enseignement, qui a permis à date d'emmener plus de 4 millions d'enfants sur le banc de l'école, grâce à l'intervention du gouvernement qui prend en charge les frais de scolarité et la paie des enseignants du primaire. Avec la Poste, nous avons l'ambition de développer la formation des élèves car bien souvent, le bureau de poste est le seul bâtiment doté d'infrastructures viables, notamment en télécommunication, dans nos territoires reculés ", a-t-il dit.

Le Premier Ministre ne s'est pas non plus empêché de saluer la diplomatie engagée depuis quelques années par le Président de la République qui apporte aujourd'hui des fruits dans le concert des nations.

" Autrefois, notre pays a été éloigné des sphères d'action internationales. Le sens du dialogue, de la négociation et du compromis mutuel prôné par le Chef de l'Etat a abouti à cette victoire de la diplomatie postale. Et mon gouvernement prend toute la mesure de sa place au sein de la communauté internationale ", a-t-il souligné.

Hommages à Lumumba

Avant de boucler son speech, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué la mémoire de Patrice Emery Lumumba qui a été le postier le plus célèbre du monde. " Il a travaillé plus de 9 ans à la Poste, que ce soit à Kisangani dans l'Est du pays qu'à Kinshasa. La vision de Lumumba est une vision d'ouverture à l'Afrique, pour porter ensemble le combat de toutes les libertés, de l'économie à la politique, en passant par notre culture. La RD. Congo partage 9 frontières avec ses voisins, et ces travaux montrent que nous avons tous des défis communs à relever, pour offrir à nos populations des réponses adaptées à un monde en perpétuel mouvement ", a dit le Chef du Gouvernement.

Le Premier Ministre a enfin exhorté tous les postiers congolais à travailler pour mériter la confiance que leurs pairs africains leur portent ce jour.

Il faut noter que l'UPAP, qui compte à ce jour 45 Etats membres, a été créée en 1980 suite à une décision de la conférence des plénipotentiaires réunissant 35 pays membres de l'Union africaine. La coordination des activités de développement des services postaux sur le continent africain, est le but principal visé par l'Union Panafricaine des Postes.