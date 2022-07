Ile Maurice: De quelle sécurité nationale parle le PM?

Répondant à la PMQT d'Ehsan Juman, Pravind Jugnauth a hier saisi l'occasion pour répéter ce qu'il avait déjà dit sur les accusations de Sherry Singh à son encontre, tout en apportant certains nouveaux éléments à notre connaissance.

Il a dit, par exemple, que la Security Division de son Cabinet a écrit par deux fois à Sherry Singh, en octobre et en décembre 2021, avant qu'il ne prenne le téléphone personnellement pour demander à l'ex-CEO de MT d'accepter ce que celui-ci refusait aux lettres officielles. Lettres et autres documents que le PM n'a pas voulu déposer au Parlement, prétextant qu'il les a déjà donnés à la police.

Qu'Ehsan Juman et les autres parlementaires et membres du public aillent à la police s'ils veulent en savoir plus! Il semble donc que la déposition du PM le 11 juillet contre Sherry Singh lui aura servi accessoirement ou principalement à priver le public de l'opportunité de prendre connaissance du contenu des échanges entre Sherry Singh et lui ou le département de sécurité du PMO. Bien joué, M. le PM!

Ce qui aura échappé aussi à l'attention de l'opposition hier - il est vrai que le temps faisait défaut -, c'est que Pravind Jugnauth a pu amener le débat sur la question de survey en niant avoir autorisé l'installation d'un appareil renifleur. Pour le PM et responsable de la sécurité intérieure du pays, il n'y a aucun problème à ce que ce survey touchant à notre sécurité ait été confié à des étrangers, en l'occurrence des techniciens indiens, via son pote qu'il appelle respectueusement Shri Narendra Modiji. Quelle souveraineté avons-nous ?

De plus, de quelle sécurité nationale parle le PM ? Il n'en a pas donné de détails et personne n'a pu les lui demander. Y a-t-il ou y avait-il une menace sur notre sécurité ? Pourquoi cette étude est faite par les Indiens ?

Et de quelle sécurité parlait le PM ? Contre des attaques cybernétiques sur nos institutions financières, notre système de défense du territoire - si nous en avons un -, ou notre système de communication? Un peu vague tout ça ! N'aurait-il pas pu donner des précisions ? Peut-être qu'il le fera une prochaine fois.

À noter aussi comment Pravind Jugnauth a pu habilement éluder la question supplémentaire d'Ehsan Juman concernant la raison pour laquelle le PM n'a pas écrit officiellement à MT et au board. Cependant, il a précisé que la station de Baie-Jacotet est sous la responsabilité de MT, pas d'un consortium de plusieurs utilisateurs. Mais il n'a pas précisé que le câble SAFE qui est connecté à cette station, lui, est géré par un consortium international. Ce qu'a fait Sherry Singh ensuite, hier soir. Et que les installations à Baie Jacotet sont liées au câble SAFE qui relie l'Afrique du Sud, La Réunion, Maurice, l'Inde et la Malaisie.

Pravind Jugnauth n'a pas encore décidé non plus de rendre publiques les réelles raisons pour lesquelles selon lui Sherry Singh a démissionné.