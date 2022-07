Madagascar: Fournitures scolaires et bureautiques - M&G, le géant chinois s'installe au pays

Une bonne nouvelle pour les familles et les entreprises. M&G, le leader mondial en fournitures scolaires et bureautiques, est désormais à Madagascar.

L'ouverture officielle de la boutique M&G Stationery sise au centre commercial IT Station à Behoririka a eu lieu, hier, en présence des représentants de M&G venus spécialement pour cet événement qui marque une fois de plus l'intérêt des grandes marques chinoises sur le marché malgache.

Aubaine

Un choix de plus en tout cas pour les consommateurs malgaches, plus particulièrement les familles et les entreprises puisque M&G Stationery propose une multitude de fournitures scolaires. Pour ne citer, entre autres que les cahiers, stylos à bille, crayons, règles, gouache, peintures à l'eau, classeurs, papiers de bureau... " Notre magasin offre pas moins de 350 références de fournitures scolaires et de consommables en bureautique ", explique unresponsable auprès de M&G Stationery.

Une aubaine en tout cas pour les consommateurs quand on sait que M&G est le premier fabricant de fournitures scolaires et bureautiques en Chine, " Nous intégrons la valeur de la créativité dans nos produits et services " selon toujours ce responsable, en ajoutant que " M&G se consacre à devenir une marque de classe mondiale. En ayant comme vision " La créativité de l'écriture " basée sur des idées et des innovations permanentes émanant du studio créatif mondiale ". Les studios M&G travaillent par ailleurs " sur les principes de la performance des coûts compétitifs, du respect de l'environnement et de la technologie avancée ".

Expertise

Une technologie avancée que cette firme chinoise a accumulée durant M&G ses 32 ans d'expérience issue d'une expertise dans le domaine des fournitures scolaires. Par ailleurs, M&G investit 100 millions de RMB dans la recherche et le développement, chaque année. L'entreprise dispose de 800 brevets déposés et plus de 1.000 nouveaux produits répondant aux demandes du marché.

C'est ainsi que depuis 2019, M&G a amassé des récompenses comme le World Design Award, le Reddot Design Award, Good Design Award et bien d'autres. Fort de ses succès, M&G est aujourd'hui un réseau de plus de 80.000 boutiques couvrant plus de 50 pays et régions avec des partenaires mondiaux. Madaverte Investment, est le distributeur exclusif de la marque à Madagascar et assure la couverture dans la Grande Île et sa devise est d'offrir aux élèves, des fournitures scolaires de qualité à prix abordable.