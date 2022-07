Madagascar: Alliance Française de Tananarive - Plum'art et Titanium, la théorie dans l'art

Étant " une association de droit malgache à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, ayant pour mission la promotion de la langue française et malgache, de la diversité culturelle, et le développement de la lecture publique ", l'Alliance Française d'Antananarivo accueille bon nombre d'événements pour divertir et jouer un rôle d'éducateur.

L'Alliance Française d'Antananarivo accueille sa troisième exposition d'art plastique qui s'intitule " Autre ", organisée avec le collectif Titanium et Plum'art en collaboration avec le magasin Sodim.

Le vernissage a eu lieu mardi 05 juillet 2022 dernier. L'exposition sera présentée dans le Hall de l'AFT Andavamamba du 05 au 23 juillet 2022. Après deux expositions à succès, les artistes de Plum'art et Titanium, reviennent avec l'exposition " Another " ou " Autre ". " Autre " emmène le public vers un monde inconnu et impossible à imaginer en se laissant emporter par leurs croyances et leurs émotions, que ce soit : la théorie des mondes parallèles, existence d'un autre monde qui se trouve quelque part dans la galaxie.

La réincarnation, phénomène par lequel l'âme, après la mort, se réincarne dans un autre corps afin de poursuivre son évolution. La résurrection, ou promesse d'une vie après la mort selon le christianisme. L'existence d'autres formes de vies, comme les extraterrestres. Plusieurs types d'arts seront visibles durant l'exposition : arts plastiques, peinture sur toile, aquarelle, acrylique, encre, peinture sur papier. En parallèle Titanium et Sodim dispensent un atelier d'origami ainsi qu'une séance de partage avec des artistes comme Cyemci.

À titre de rappel, le collectif Titanium créée en 2020 et composé de sept jeunes artistes. Ils ont déjà organisé une expo-vente intitulée " Eclats ", le 22 mars 2022, qui a pour but d'attirer l'attention sur la beauté et la différence, de sensibiliser à l'esprit d'empathie et de combattre les préjugés par le biais de l'art. Plusieurs types d'arts ont été visibles durant l'exposition : arts plastiques, peinture sur toile, aquarelle, acrylique, encre, peinture sur papier, numérique, et illustration aux stylos.