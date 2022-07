Ile Maurice: SAFE n'est pas Jugnauth

Alors que d'aucuns pensaient qu'il serait arrêté bien avant d'arriver à notre QG de Riche-Terre, Sherry Singh a débarqué vers 17 heures, avec un large sourire, comme pour mettre fin aux spéculations et rumeurs qui ont couru depuis le matin.

Pas de tapis rouge ni orange. Notre invité est relativement calme pour quelqu'un qui est devenu subitement l'adversaire du pouvoir et qui, depuis, n'arrête pas de faire la Une des journaux. D'un air avenant, il échange quelques bons mots avec l'équipe de journalistes et de vidéographes et leur lance : "Je ne vais rien dire tout de suite. Je vais tout déballer tout à l'heure vers 19 h 30. Je crois bien que ce sera un record d'audience." Il semble savoir ce qu'il est venu faire et, sans tarder, va s'installer face aux caméras dans notre studio. Sa maquilleuse, davantage une amie et confidente, le rejoint.

Ils regardent les projecteurs et les angles ensemble. Sherry Singh place ses papiers sur la table et mesure la distance qui le sépare du micro. Ce micro qui va le connecter au public, fébrile, qui l'attend au tournant... Il est venu bien en avance pour éviter d'être pris de court, y compris par la police, mais aussi, manifestement, pour bien maîtriser son environnement stratégique, avant de passer à sa deuxième étape. Il est bien préparé mentalement et ne se soucie guère d'une interpellation ou arrestation policière. He is clearly a man with a mission!

Comment vous sentez-vous ? "Bon, j'ai promis certaines choses lors de ma première interview et ce soir (NdlR, hier soir), je vais aller au bout de mes dénonciations. Je ne pourrai peut-être pas montrer tous les documents mais je vais m'y référer. Je dois avouer que les récentes déclarations de Pravind Jugnauth me facilitent la vie, puisque c'est lui qui me donne l'opportunité d'aborder certains sujets que je n'aurais peut-être pas abordés." La pression est grande, n'avez-vous pas peur ? "Pourquoi aurais-je peur ? Je n'ai pas d'ambition politique." Il maintient qu'il n'a aucun projet politique en tant qu'individu, mais c'est clair qu'il va jeter tout son poids dans la bataille, "parce que ce gouvernement est déjà fini".

Sherry Singh insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de faire de la politique active, mais sa façon d'être toujours entouré de personnes, chez lui comme chez nous, sûrement pour des raisons de sécurité, renforce, bien malgré lui, une image de politicien, qui attend sûrement son heure, quand il sera entraîné dans la danse, à l'insu de son plein gré ?

Nous sommes à moins d'une heure de l'émission. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent. Chacun cherche le lien de l'interview. Sherry Singh va-t-il clouer le bec au Premier ministre ? Les trolls du MSM sont aussi actifs, pour tenter d'inverser la tendance pour que la vérité éclate. Ils prévoient que "l'ancien CEO va se dégonfler ; car il est un traître qui tente de mordre la main qui l'a nourri depuis toutes ces années". Le Parlement vient d'être ajourné. On dirait que plus d'un vont aller écouter Sherry Singh sur lexpress.mu... Ils seront au moins 92 000 à l'écouter à un certain moment. Un record d'audience ! La MBC a sûrement eu le taux d'écoute le plus faible de son histoire récente.

***

Après écoute, Sherry Singh a été convaincant. Il a donné moult détails sur le câble SAFE que le Premier ministre n'a pas donnés. Il a essayé de vulgariser au maximum pour que Kalpana Koonjoo-Shah et Maneesh Gobin puissent comprendre que Maurice ne peut pas décider au nom d'un consortium international. Pravind Jugnauth peut avoir le dernier mot à Maurice, mais il ne peut pas oser espérer un consortium international, n'est-ce pas ?