Madagascar: Grossesse non intentionnelle - 151 nouveaux nés pour 1 000 filles de 15 à 19 ans

À Madagascar, le taux de fécondité chez les adolescentes serait élevé en comparaison avec les autres pays d'Afrique subsaharienne. Le mariage des mineurs en serait la cause pour le cas particulier de la Grande île.

"Le taux de grossesse non intentionnelle est pratiquement élevé à Madagascar". C'est ce qui a été avancé lors de la publication du rapport sur l'état de la population mondiale à Ivandry, hier. Un rapport qui met l'accent sur la situation des grossesses non planifiées dans le monde, et dans la Grande île en particulier. Selon les données partagées hier, il y a 95 grossesses non intentionnelles pour 1 000 femmes en âge de procréer.

Ce qui équivaudrait à un taux de fécondité de 151 nouveaux nés pour la proportion de filles de 15 à 19 ans. La situation trouverait sa cause dans plusieurs facteurs "particuliers à la Grande île". En premier lieu, il s'agirait du fort taux de mariage des mineurs exacerbés par la situation de crise qui continue de frapper les foyers malgaches et le poids de la culture. Le manque de soins et de services de santé de la reproduction ferait également partie de la liste des causes ayant entraîné cette situation.

Mondial. Non planifiées, les grossesses qui touchent les filles de 15 à 19 ans impacteraient sur leur santé ainsi que leur devenir aussi bien du point de vue psychologique et émotionnel, qu'économique et social. La situation est qualifiée de "crise" dans la mesure où les femmes subissent d'innombrables pressions suite aux diverses violences occasionnées par le contexte mondial actuel alors que le taux de fécondité est élevé.

La publication du rapport mondial sur l'état de la population a également permis de savoir que "sur 121 millions de grossesses non intentionnelles enregistrées chaque année (au niveau mondial), 60% se terminent par des avortements". Le document interpelle que "45% des interruptions de grossesse aboutissent au cas de décès à un taux de 13 à 14%". Par ailleurs, dans la lutte pour la promotion du planning familial, Madagascar aurait enregistré des avancées majeures cette année. "Sur 900 000 nouvelles utilisatrices de la méthode de planning familial ciblées, à mi-année, on est arrivé à 600 000", a-t-on conclu.