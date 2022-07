Madagascar: ART et Culture - Le mois dédié à la peinture enclenché hier

Le mois consacré à la peinture a officiellement été ouvert hier. C'est un événement culturel qui, comme son nom l'indique, durera tout un mois et qui est organisé simultanément dans 20 régions du pays, les 3 régions restantes n'ayant pu participer pour des raisons logistiques.

140 artistes peintres, de tous styles et techniques confondus, participeront à cette première édition. 50 d'entre eux auront l'opportunité de voir leurs œuvres exposées et mises en vente sur les grilles des jardins de l'avenue de l'Indépendance durant une semaine. Elles seront par la suite exposées dans différentes galeries de la capitale telles que la galerie nationale R.R. Raparivo à l'Ivokolo, au Trano Sary, au CGM, à l'AFT, au Jumbo Score, à l'ORTANA Antaninarenina ou à la Bibliothèque Nationale, entre autres.

Il s'agit en fait d'une plateforme permettant aux artistes peintres malgaches d'exposer et de vendre leurs chefs-d'œuvre et surtout d'aller à la rencontre du public, l'objectif étant de promouvoir l'art de la peinture à Madagascar et de le propulser à un niveau supérieur. Il a été constaté, en effet, que malgré la présence des galeries, les peintres malgaches manquent de visibilité, ce qui nuit en quelque sorte à leur talent qui en devient sous-exploité.

Le petit bémol, le pouvoir d'achat de la majorité de la population malgache, surtout dans le contexte actuel, qui ne pourrait que se contenter d'admirer ces chefs-d'œuvre, le prix d'un tableau variant de 100 000 Ariary à 10 millions d'Ariary, des coûts totalement justifiés, incluant le prix des matériels et matières premières mais également le talent de leur auteur. Mais qu'à cela ne tienne, l'art se déguste avec les yeux d'abord.

Il a été convenu entre les peintres et le ministère de la Culture, initiateur de l'événement, que cet événement soit désormais organisé tous les ans à la même période, pour encourager les jeunes artistes peintres et ceux qui sont déjà chevronnés dans le métier, à développer leur talent et à continuellement faire valoir leur art. Le choix de la période du mois de juillet et août n'est d'ailleurs pas anodin. Les touristes et vacanciers de passage pourront ainsi mieux apprécier le talent des artistes malgaches et les chefs-d'œuvre " made in Madagascar ". Les ventes-expositions seront donc accessibles au public jusqu'au 12 août prochain dans toutes les régions à part Melaky, Vatovavy et Fitovinany.