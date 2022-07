Congo-Brazzaville: Championnats nationaux juniors de handball - La 20e édition prévue en août

La 20e édition des championnats nationaux juniors, messieurs et dames de handball, aura lieu du 5 au 14 août prochain à Makoua et Owando, dans le département de la Cuvette. Quatorze équipes chez les dames et seize chez les messieurs participeront à ces compétitions.

Les localités de Makoua et Owando vibreront, grâce au dynamisme du bureau exécutif fédéral, au rythme du handball juvénile national. Les clubs viennent, en effet, de divers horizons puisqu'on y trouve les clubs de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando, Makoua, Pokola, Itoumbi, Loutété, Kinkala, Sibiti, Zanaga, Djambala, Ouesso et Nkayi.

Chez les dames, les clubs en lice sont AS Neto, Promo Sport, AS Cheminots, Etoile du Congo, Olympic, Renaissance, Arsenal, Esperance, US Saint Pierre, Saint Michel, Carpillon, Sagema et JSD. Du côté des messieurs, le trophée sera disputé par seize clubs, à savoir Etoile du Congo, Academie, NHA Sport, ASOC, US Saint Pierre, Inter club, JSO, CTA HB, Etoile de Kinkala, CHB, Olympic, Le village, AS Sangha, Etoile de Djambala, Botafogo et Arsenal.