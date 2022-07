Afrique: Comité de pilotage du CPVS - Le niveau de réalisation des promesses du chef de l'Etat de nouveau passé au crible

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé, le 12 juillet, à la cité de l'Union africaine la deuxième réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique (CPVS), une structure de la présidence de la République coordonnée par François Mwamba.

Le CPVS a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais en vue de s'assurer de leur mise en œuvre à travers le programme du gouvernement. Son coordonnateur a déclaré à la presse, au sortir de la réunion, que tous les trois mois elle se réunit autour du président de la République pour évaluer la situation. Ce qui, a-t-il dit, permet de constater le niveau de réalisation des promesses du chef de l'Etat à travers l'action concrète du gouvernement sur le terrain et dans la vie quotidienne des Congolais.

Au cours de la réunion, les nouveaux membres du comité de pilotage ont été validés en plus de la définition de la nouvelle orientation stratégique du CPVS. Ainsi désormais, les priorités nationales qui découlent de la vision du chef de l'État sont regroupées en trois pôles, à savoir un État solidaire (éducation gratuite, couverture santé universelle et logements sociaux) ; un État prospère (diversification de l'économie, infrastructures de base et accès à l'eau et à l'électricité) ; un État fort et moderne (paix et sécurité, justice impartiale et renforcement de la démocratie).

Le comité de pilotage du CPVS a aussi mis l'accent sur la nécessité d'une amélioration de l'interaction entre la structure de veille stratégique et les différents ministères pour un meilleur partage de l'information. L'accent a aussi été mis sur l'impérieuse nécessité d'une communication des résultats enregistrés sur le terrain.

A titre d'exemple, le CPVS a présenté une évaluation du programme présidentiel dit des cent jours qui démontre que contrairement à une certaine opinion, il a été réalisé à 73% et ainsi beaucoup d'infrastructures, d'écoles ou d'hôpitaux promis ont bien été construits à travers le pays. Le comité de pilotage du CPVS est composé du Premier ministre, des ministres des Finances, du Budget et du Plan, du directeur de cabinet du chef de l'État, d'un coordonnateur et coordonnateur adjoint et d'autres membres de la structure. Pour rappel, la première réunion du comité de pilotage du CPVS avait eu lieu le 4 août 2020.