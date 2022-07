Congo-Kinshasa: Santé - Les médecins décident de radicaliser leur grève dès ce 14 juillet

Le Syndicat national des médecins de la République démocratique du Congo (Synaméd) informe de la polarisation des urgences dans les hôpitaux de toutes les provinces, sauf dans celles sous état de siège. Il annonce ainsi la radicalisation de la grève de ses membres, accusant le gouvernement de mauvaise foi pour n'avoir pas tenu compte de ses propositions pour la sortie de crise.

" Le gouvernement n'a pas tenu compte de nos propositions pour la sortie de crise ", a indiqué le secrétaire exécutif du Synaméd, le Dr John Senga, prévenant que " la grève pourrait prendre d'autres formes dont la responsabilité n'incombera qu'au seul gouvernement ".

Les médecins disent, en effet, être " frustrés " après avoir suivi le compte rendu du Conseil des ministres du 8 juillet. Selon eux, le gouvernement a maintenu les résolutions de Bibwa qui n'ont pas pris en compte leurs revendications.

" Le bureau exécutif provincial du Synaméd Asbl ville province de Kinshasa informe l'opinion nationale et internationale que la majorité de médecins des services publics de l'Etat, membres du Synaméd Asbl, réunis en des assemblées générales extraordinaires tenues le 10 juillet dernier 2022, a exprimé sa grande frustration en suivant le compte rendu de la 61e réunion du Conseil des ministres du 8 juillet 2022, et a décidé à la majorité écrasante de radicaliser son mouvement de grève, sous la forme polarisation des urgences à partir de ce mercredi 13 juillet à 7h30, estimant que le gouvernement de la République devrait répondre concrètement et de façon urgente à nos revendications ", avait noté le comité urbain de ce syndicat pour la ville de Kinshasa, dans une déclaration du 10 juillet.

Cette organisation syndicale revendique notamment l'admission sous statut des 10 000 médecins non mécanisés ; l'alignement de plus 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque des médecins au nombre desquels près de 1 700 médecins qui devraient se retrouver dans le fichier Bibwa, mais qui ne sont toujours pas pris en compte dans l'alignement ; ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement.