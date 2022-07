Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - La Cémac témoigne la sérénité du scrutin

La mission d'observation des experts électoraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) a rendu, le 13 juillet à Brazzaville, son premier rapport sur le double scrutin des 4 et 10 juillet derniers. Elle certifie qu'en dépit de quelques failles constatées, le vote s'est déroulé dans la transparence et la paix.

Ayant déployé plusieurs de ses observateurs à travers le Congo, la mission électorale de la Cémac note que le vote s'est tenu, globalement, dans un climat apaisé, dans le respect des règles démocratiques et sans incidents majeurs. Le jour du scrutin, elle a constaté que la plupart des bureaux de vote ont ouvert aux heures prévues, avec un personnel au grand complet.

" Dans tous les bureaux de vote que nos observateurs ont visités, la présence des représentants des partis politiques était effective. La mission a noté la présence discrète des forces de l'ordre dans les centres de vote. Globalement, notre mission d'observation a noté avec satisfaction le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels sur les lieux de vote ", a précisé la mission électorale de la Cémac, conduite par Freddy Kita Bukusu.

Durant le déroulement du vote, la même mission a aussi constaté le comportement discipliné des électeurs ainsi que leur participation massive au scrutin.

Bien que le vote se soit passé dans de bonnes conditions, la mission électorale de la Cémac a, tout de même, adopté quelques recommandations pouvant aider le Congo, à la longue, à améliorer significativement sa gouvernance électorale et démocratique.

Aux institutions en charge d'organiser les élections, la Cémac propose le renforcement des capacités des membres des bureaux de vote afin qu'ils aient une bonne connaissance du code électoral. Elle suggère aussi d'acheminer à temps le matériel électoral sur les centres de vote, afin de pallier le problème du démarrage avec retard des scrutins.

En vue de maintenir le climat de paix durant cette période, la mission de la Cémac exhorte le gouvernement à accentuer la sensibilisation contre les violences en période électorale.

Aux partis politiques et candidats de déployer leurs représentants dans tous les bureaux de vote. A l'endroit des médias, par contre, l'organisation sous-régionale les encourage de continuer à jouer leur rôle régalien de donner au public des informations justes et vraies.

En conclusion, la mission de la Cémac certifie que les élections législatives et locales, scrutin des 4 et 10 juillet sont crédibles, libres, démocratiques et transparentes, répondant aux normes et standards internationaux.