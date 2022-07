Congo-Kinshasa: Ouverture de l'Atelier de l'élaboration du plan national d'information et de communication de la CENI

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Denis Kadima Kazadi, a lancé à l'hôtel Sultani River (commune de Ngaliema) l'atelier de l'élaboration du plan national d'information et de communication en présence du Rapporteur de la Centrale électorale, Mme Patricia Nseya Mulela; de M. Gérard Bisambu, membre de la plénière et du Secrétaire Exécutif National, Thotho Mabiku Totokani et de quelques cadres. Le numéro un de la Ceni a mis en avant l'importance capitale que revêt la communication, vitale pour la communauté humaine, mais aussi pour toute organisation.

Cet atelier a eu le mérite de bénéficier de l'expertise avérée du monde scientifique représenté par le professeur émérite, Jean Chrétien Ekambo et le professeur associé Claude Mukeba, dont les interventions contribueront à l'élaboration du plan national de l'information et de la communication de la Ceni. Cet outil sera soumis, au bout du compte, ainsi que l'indiquait le rapporteur de la Centrale électorale, à la validation de l'Assemblée plénière de la CENI.

" Quand la communication n'est pas bien faite, on laisse la place à une autre communication qui peut ou ne pas être dans le sens de celle que vous désirez véhiculer. L'assemblée plénière de la Ceni est appelée à adopter un plan national de communication institutionnelle et opérationnelle qui intègre les différentes dimensions correspondant à sa mission et à ses attributions. La nouvelle équipe que je dirige a, dès son investiture, procédé à un diagnostic sans complaisance de la communication de la Ceni et en a défini, lors du séminaire d'imprégnation de ses membres organisé en 2021, les grands axes à améliorer.

Il s'agit notamment de la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle image de marque et d'une crédibilité renouvelée de la Ceni en tant qu'institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité, les scrutins démocratiques et transparents.

Cette démarche ne se limitera pas par des mots, par un discours, mais plus par des actes. Nous ne pouvons pas avoir un double langage, une double vie ", a indiqué Denis Kadima Kazadi remerciant au passage le rapporteur de la Centrale électorale au regard des efforts déployés pour la tenue de ce conclave.

Et de marteler : " Nous devrons calibrer notre communication qui ne doit nullement être mensongère, en disant des choses que nous ne faisons pas. Cela ne se fera aucunement de cette manière. Nous dirons ce que nous faisons, quand nous avons des difficultés nous allons le faire savoir. Si on écrit des choses sur nous dans les journaux, nous allons répondre si c'est nécessaire. Nous dirons la vérité évidemment en maintenant la paix sociale.

Cette nouvelle image doit être comprise comme le renouvellement de la crédibilité, de la transparence du processus électoral et d'une meilleure inclusion de toutes les parties prenantes ". L'occasion était tout donné au numéro un de la Centrale électorale de réaffirmer toute sa détermination à faire les choses autrement.

Avant de conclure : " Les actes doivent suivre les paroles. Il y a de bonnes habitudes que nous avons trouvées, mais il y en a d'autres qui doivent être modifiées. Certaines personnes résistent au changement tenant des discours du rebranding (bien plus qu'une philosophie prônant la nouvelle image de l'entreprise à redorer), mais agissent à contre-courant.

Nous n'allons pas permettre que cela se développe. De cette nouvelle image dépend la stabilité du pays et si nous faisons les choses comme par le passé, nous aurons contribué à sa déstabilisation. Ainsi nous devrons communiquer et cette communication doit être sincère... "

Auparavant, dans son mot d'ouverture, le Rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nseya Mulela a relevé que " l'objectif principal de cet atelier est d'améliorer l'organisation des processus électoraux par une gestion efficiente de la communication institutionnelle et opérationnelle de la Ceni en faisant rayonner aussi bien la nouvelle image et les valeurs nouvelles prônées par le management de l'actuelle équipe assurant l'accessibilité de l'information électorale aux parties prenantes. Mais aussi de restaurer la confiance entre la Ceni et les autres parties prenantes au processus électoral ".

Les participants de cet atelier de deux jours (du 12 au 14 juillet 2022) sont issus du personnel du cabinet de la Ceni et du secrétariat exécutif national représenté par trois directeurs : Jean-Baptiste ITIPO (Communication), Désiré MOLEKELA EBENE (Sensibilisation) et Nicaise IBULA (Archives). Ils se sont constitués en commissions pour la suite des travaux qui aboutiront à l'adoption du texte final à soumettre à la hiérarchie.