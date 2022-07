Afrique de l'Est: Appel du MSC à l'enrôlement des jeunes dans l'armée/Bumbu - Laurent Batumona poursuit sa campagne des croisades de soutien à Félix Tshisekedi et contre l'agression Rwandaise

Laurent Batumona a égrené pendant près de deux heures les causes et objectifs des croisades. Ils visent à armer la population congolaise d'une manière politique, patriotique et morale afin de soutenir Félix Tshisekedi dans son combat pour le redressement de la RDC et contre l'agression par le Rwanda. Bâton de pèlerin en main, l'Honorable Batumona a rassuré avec conviction que sa tournée dans les districts de Kinshasa et à l'intérieur du pays vise avant tout à présenter ce grand plan de mobilisation des jeunes à s'enrôler massivement sous le drapeau pour défendre les frontières du pays.

Aussi, de soutenir mordicus le combat pour la paix que mène Félix Antoine Tshilombo, Président de la République et le redressement de la vie sociale du peuple congolais. A chaque étape de ces croisades, il exhale un parfum d'une mobilisation de ses partisans pour donner un deuxième mandat présidentiel à Félix Tshisekedi. Dans la commune de Bumbu, il a installé 13 comités de cellules du MSC.

Depuis qu'il a lancé la croisade d'armement patriotique et politique, le week-end dernier, dans la commune Kalamu, au quartier Yolo, le MSC de l'Honorable Laurent Batumona est accaparé par ses efforts patriotiques liés à l'agression de la RDC par le Rwanda et au soutien de Félix Tshisekedi. Le MSC a organisé une deuxième réunion publique à Bumbu en échangeant le 10 juillet dernier avec ses partisans largement acquis à sa cause. Le MSC a décidé d'entrer en campagne des croisades un peu comme on entre guerre.

C'est ce qui ressort de son message, au cours duquel Laurent Batumona, cet homme tenace et visionnaire ne ménage ni les antivaleurs ni les ennemis du peuple congolais. Pour comprendre ce qui fait courir son parti politique le Mouvement de Solidarité pour le Changement, Laurent Batumona est habité par une mission, presque une obsession pour la solidarité et la paix sociale : Laisser sa trace de bâtisseur, poser son empreinte indélébile pour le changement afin d'être digne au soutien du Président de la République, Félix Tshisekedi pour lequel il est convaincu de sa volonté politique et sa vision de développer la RDC.

Deux événements mémoriels ont couronné la campagne des croisades au niveau de la commune de Bumbu notamment, l'installation de 13 Comités cellulaires sous la Coordination impeccable du très dynamique Conseiller Placide Luzolo et son message sur le soutien aux Fardc.

Accueilli depuis le marché dit Bayaka à Ngiri-Ngiri, l'Autorité Morale du MSC a été escorté par un carnaval motorisé des wewas, des forces du Progrès de l'UDPS et, aussi, par des sympathisants tout le long du parcours jusqu'à l'avenue Landu, le lieu de la manifestation à Bumbu.

Chaleureux, à la fois serein quant à la prise de sa parole pour prévenir le peuple congolais du danger qui guette la RDC, avec l'agression du pays par le Rwanda, Laurent Batumona a, d'abord, remercié toute la foule venue pour écouter son message. Ensuite, expliqué en liminaire pourquoi les rwandais mènent la guerre en RDC depuis 1998.

"Des raisons sont multiples, ce qui est en vue est l'exploitation illicite de nos minerais. La guerre, ici, a duré parce que notre armée est infiltrée. Des officiers déjouent le plan stratégique des Fardc qui consiste à attaquer". Il a ajouté : "Cette guerre a duré plus de 24 ans. Comment certaines langues demandent au Président Félix de la terminer en trois ans ?", pose-t-il la question. "Voilà pourquoi, le MSC a pris une décision d'organiser des croisades pour mettre fin à cette guerre qui a endeuillé les familles, empêché la scolarisation des enfants", explique l'Honorable Batumona.

Appel à l'enrôlement des jeunes dans l'armée

"Pendant les croisades, le MSC a lancé un appel aux jeunes filles et jeunes garçons à s'enrôler sous le drapeau pour défendre la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas compter sur les autres, jeunes mobilisez-vous à vous faire enrôler même les anciens militaires qui ont la force, doivent se présenter et le président de la République, Chef Suprême de l'Armée les accueillera", a-t-il lancé dans son appel.

Il a fait savoir que le souhait du MSC est d'accompagner les militaires et de ramener les Fardc au niveau des forces combattantes que nous avons connues avec des officiers supérieurs comme Bumba Moasso, un parachutiste de renom, le général Mayele et aussi des officiers des générations qui ont suivies tel Bahuma. "Ils méritent d'être suivies comme modèle. Notre armée est infiltrée formons nos jeunes pour chasser les ces inflitrés dans l'armée".

Les Croisades : Causes et objectifs

Pour Laurent Batumona, ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler les Croisades est une série de campagnes de mobilisation des jeunes à devenir des militaires organisés dans le but de reprendre nos villages tombés entre les mains des rwandais. Notre objectif originel consiste à récupérer la partie occupée et bouter dehors de nos frontières les agresseurs en leur administrant un échec sans appel. Néanmoins : "l'intérêt pour notre vision idéaliste de la croisade a pour finalité de mettre fin à cette humiliante guerre par ce petit pays le Rwanda. Nous avons besoin des hommes, de femmes et de jeunes persuadés de prendre part à la cette campagne de croisade lancé par le MSC".

Elections : soutien total à Félix Tshisekedi

Engagée à souscrire dans la vision du progrès social prônée par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Laurent Batumona a, à la première étape de son périple, expliqué à ses partisans la volonté du MSC à vouloir peser sur les scrutins à venir. "Nous avons le devoir nous le MSC de soutenir le Président de la République pour qu'il obtienne une majorité au Parlement en lui donnant plus de 300 députés. Ça va donner le pouvoir à Félix Tshisekedi de bien développer le pays, terminer les problèmes sociaux, offrir un travail décent à la population, assurer la santé universelle déjà lancée et donner l'occasion au gouvernement de travailler", rassure Laurent Batumona.

Il a vanté les réalisations du chef de l'Etat notamment, la réhabilitation des avenues de Kinshasa à l'exemple de l'avenue Elengesa et d'autres à travers les provinces. Il a présenté le gros poisson qui a adhéré au MSC. Ce dernier a offert ses immeubles pour tenir des réunions du MSC. Enfin, des bains de foule, de rencontres avec des ligues des Femmes et des Jeunes l'entourent et flottent autour de lui une atmosphère qui laisse planer l'adhésion au message de l'Autorité Morale du MSC.