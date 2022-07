Congo-Kinshasa: Soirée de Gala de la "Rumba Mokili Mobimba "/Kinshasa - Catherine Kathungu Furaha appelle les congolais à la valorisation et la pérennisation de la Rumba

Au cours de la soirée de Gala organisée dans le cadre du festival " Rumba Mokili Mobimba", jeudi 7 juillet 2022, la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, a lancé un message fort à tous les congolaises et congolais centré sur la pérennisation et la valorisation de la Rumba congolaise.

Dans le cadre des festivités de la "Rumba Mokili Mobimba", la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, invite les congolaises et congolais à valoriser et pérenniser la rumba congolaise au niveau africain et dans le monde.

Dans le même ordre d'idées, le Président de la Commission Nationale de la Rumba et Directeur Général Honoraire de l'Institut National des Arts (INA), le Prof. André Yoka Lye Mundaba, confie que la vision de ce festival est de replacer Kinshasa parmi les places culturelles fortes à travers le monde parce que la République Démocratique du Congo a le potentiel d'être la locomotive culturelle au niveau africain et à travers le monde.

A cette occasion, la déléguée générale du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Mme Kathryn Brahy, a invité les congolaises et congolaises à consommer leur culture aux couleurs de la "Rumba Mokili Mobimba". Ensuite, elle a indiqué que la Rumba Congolaise permet aux acteurs du monde culturel de vivre cette rumba congolaise qui est dans sa place sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Il sied de signaler que cette cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par la remise de deux (2) trophées de l'excellence dénommée : " Prix de Gala de la Rumba " aux deux présidents de deux grands pays de la Rumba, la République Démocratique du Congo et la République du Congo et d'autres prix ont été remis à quelques personnes qui véhiculent la culture congolaise dans le monde à travers la Rumba.

Rappelons que cette activité s'est déroulée en présence de plusieurs autorités du pays, en l'occurrence la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, Ministre du Tourisme Modero Nsimba, la déléguée générale du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Mme Kathryn Brahy, le Président de la Commission Nationale de la Rumba et Directeur Général Honoraire de l'Institut National des Arts (INA), le Prof André Yoka Lye Mundaba, le Directeur Général de l'Académie de Beaux-arts, le Prof. Henri Kalama Akulez et tant d'autres invités de marque.