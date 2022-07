Congo-Kinshasa: Question sur l'entreprenariat en RDC /Kinshasa - Le Coordonnateur du PADMPME, Alexis Mangala en visite de la FNJEC

Le Coordonnateur National du Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes entreprises "PADMPME", Alexis Mangala Ngongo a visité ce vendredi 01 juillet 2022, le siège national du FNJEC qui longe l'avenue Lukusa n°15 dans le cercle élaïs situé dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Cette visite a comme objectif principal un échange autour de la question sur l'entreprenariat en République Démocratique du Congo en vue de promouvoir les jeunes entrepreneurs.

A en croire le Coordonnateur National de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FNJEC), M. Eric Makuala, cette plateforme encadre et forme les jeunes entrepreneurs en République Démocratique du Congo.

En effet, c'était un privilège pour les dirigeants de la FNJEC de recevoir au sein de leur fédération, le Coordonnateur National du Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes entreprises (PADMPME), Alexis Mangala Ngongo pour échanger autour des questions liées à la promotion de l'entreprenariat en RDC.

"Aujourd'hui nous avions eu le privilège de recevoir le Coordonnateur National du PADMPME, qui était venu visiter notre siège (... ), c'est dans ce cadre que nous avions échangé avec lui, notamment pour le nouveau projet PADMPME, le projet pour lequel la Banque Mondiale prévoit également de financer encore le Gouvernement congolais pour promouvoir le PADMPME, les PME des femmes et aussi des jeunes et dans six (6) autres villes et donc, nous avions échangé sur tous ces dossiers, nous croyons que c'est un bon projet... ", a indiqué le Coordonnateur de la FNJEC, Eric Makuala.

Et d'ajouter : " La Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FNJEC), a déjà encadré plus de mille (1000) jeunes dans le pays et plus d'une dizaine (10) d'associations qui travaillent en collaboration avec la fédération à l'étranger.

Le Coordonnateur Eric a aussi souligné que dans ce domaine, des obstacles sont multiples et il faut bien choisir les éléments avec lesquels on se lance dans l'entreprenariat pour bien développer son entreprise.

Il sied de rappeler que le Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes entreprises, "PADMPME", en acronyme, est un programme d'appui que le gouvernement de la République Démocratique du Congo a mis en place pour promouvoir les initiatives économiques des opérateurs de cette stratégie nationale pour le développement des petites et moyennes entreprises adoptée en 2016.

Notons que ce projet est mis en œuvre par l'Unité Nationale de Coordination créée par le décret n°18/021 du 30 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage du Projet d'Appui au développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME).