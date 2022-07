Congo-Kinshasa: Le Gouvernement s'engage avec la firme turque Summa pour la construction des Arenas sportifs à Kinshasa

Le Gouvernement de la RD Congo s'est engagé vendredi, avec la firme turque Summa pour la construction dans un bref délai de deux Arenas (Enceinte Sportive couverte), dans la capitale congolaise, dont l'un à côté, du stade des Martyrs de la Pentecôte, et d'autre dans la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN).

La cérémonie de la signature de ces deux contrats a été présidée par le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné par le Ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo et d'autres membres du gouvernent du côté congolais, et tandis que du côté de Summa, c'est son président lui-même, M. Selim Bora, qui a l'engagement de bâtir ces deux infrastructures, comme ils l'ont fait à Dakar, au Sénégal, et Kigali, au Rwanda.

La firme Summa a tout dernièrement construit Dakar Arena d'une capacité de 15 mille places, avant d'aller au Rwanda pour les mêmes travaux ; Kigali Arena d'une capacité de 10 mille places. A Kinshasa, Summa veut bâtir un Arena multifonctionnel d'une capacité de 20 mille places à côté du stade des Martyrs, et le second au niveau de la FIKIN qui comprendra un centre d'exposition de près de 21 mille mètres carrés.

" Vous avez donné un cursus de ce que vous avez fait dans les autres pays et le challenge que vous avez ici en République démocratique du Congo. Notre attente la plus ardente, c'est que tout le monde joue sa partition et que le délai soit respecté. Merci et on se reverra pour la coupure du ruban ", a déclaré Sama Lukonde Kyenge, qui a émis le vœu de voir ces travaux de construction de deux arénas finir dans le délai imparti.