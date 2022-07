Afrique: CAN 2022 Féminine - Face au Nigeria, le Cameroun veut faire chuter les reines d'Afrique

Le Cameroun affronte le Nigeria en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 14 juillet à Casablanca. En jeu également, une qualification directe pour la Coupe du monde 2023. Mais pour les Camerounaises, il s'agit aussi de briser l'hégémonie de Nigérianes triples championnes d'Afrique en titre et qui les ont battues quatre fois en finale de la compétition.

En 14 matches en Coupe d'Afrique des nations, les Nigérianes ont battu les Camerounaises dix fois, ont fait match nul trois fois et ont perdu une seule fois : en match pour la 3e place de la CAN 2012. Les Super Falcons se sont notamment imposées quatre fois en finale (1991, 2004, 2014 et 2016) face à leurs voisines. Ce n'est pas assez clair ? Alors ajoutons que le Nigeria a marqué 38 buts contre le Cameroun et n'en a encaissé que six dans le même temps...

Dans de telles conditions, est-il possible que les Camerounaises abordent le quart de finale de CAN 2022 face aux triples championnes d'Afrique en titre sans un petit complexe d'infériorité ? " C'est vrai que nous avons toujours perdu (sic) face au Nigeria et que c'est une très bonne équipe, souligne la défenseure Claudine Falone Meffometou qui en oublie même la victoire 1-0 de 2012. Mais c'est à nous de mettre tous les éléments pour briser cette chaîne. Il faut tout donner pour cela ".

" Mettre les Nigérianes dos au sol "

Malgré un début de tournoi frustrant (0-0 face à la Zambie, 1-1 face au Togo, avant un succès 2-0 face à la Tunisie), le sélectionneur Gabriel Zago se montre optimiste. " Il est grand temps de dire au Nigeria que nous aussi nous avons grandi et de les mettre dos au sol, lance le technicien. Je ne veux même pas parler de signe indien à briser face aux Nigérianes. Le Nigeria a compris avant beaucoup d'autres nations africaines la valeur du football féminin. Désormais, le Cameroun met aussi tous les moyens nécessaires pour valoriser le foot féminin. C'est pour cela que l'écart entre nos deux nations s'est vraiment rétréci ".

Depuis une dizaine d'années, les Camerounaises tiennent en effet régulièrement la dragée haute à celles qui ont remporté 11 des 13 éditions. Mais, en parallèle, les Ouest-Africaines se sont habituées et adaptées à cette adversité grandissante à la CAN. " Le Nigeria a toujours été l'équipe à battre, relativise la défenseure Osinachi Ohale. Quand vous venez à une compétition comme celle-là et que tout le monde veut absolument vous mettre à terre, vous ne pouvez pas vous laisser aller. Vous continuez à travailler, à faire confiance aux gens qui vous entraînent, votre encadrement et vos partenaires ". Elle ajoute : " Oui, le Cameroun veut nous battre, comme tout le monde. Mais nous, nous voulons continuer à les battre et continuer à gagner. Nous sommes là pour ça et nous n'allons pas nous arrêter ainsi ". Les Lionnes indomptables sont prévenues : avec une place en Coupe du monde en jeu, les reines d'Afrique capituleront d'autant moins.