Sud-Soudan: Son rêve de passer des armes aux houes puis aux livres

Lui — "Les vraies révolutions naissent d'un travail tenace, de l'ensemencement jour après jour, au prix de durs efforts, de sacrifices et d'un travail acharné", a déclaré le père Dante Carraro, directeur de Médecins d'Afrique Cuamm, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes à huit jeunes hommes et deux femmes de l'école de l'hôpital Lui, au Sud-Soudan.

Au son de la chanson "Mère et bébé, notre priorité !", les dix nouvelles sages-femmes diplômées ont prêté serment : "Je suis prête à servir ma communauté partout où il y a un besoin", a déclaré l'une des étudiantes diplômées.

"Entendre parler de service, de communauté, de volonté de répondre aux besoins des plus pauvres est une révolution pour le Sud-Soudan", ajoute le père Dante.

La note reçue par l'Agence Fides indique qu'avant la cérémonie, le cortège des étudiants diplômés s'est dirigé dans les rues de Lui, pour faire participer la communauté à la célébration. "Sur les bords de la route, des enfants armés de binettes, regardaient avec extase les garçons en robe : dans leurs yeux, le rêve de passer des armes aux binettes puis aux livres ! Grande fut la fête, la joie, une explosion de vie, un chant de libération, qui se répandit dans la cour de l'Institut des sciences de la santé de Lui, sous un soleil de plomb, au milieu d'un vert profond."

Le directeur du Cuamm a adressé une pensée particulière de gratitude aux tuteurs, trois sages-femmes ougandaises expérimentées, qui ont répondu "oui" à l'appel du Cuamm pour se rendre dans un pays proche du leur, plus nécessiteux et en grande difficulté comme le Sud-Soudan. C'est l'Afrique qui aide l'Afrique", a souligné le père Dante.

"Les nouveaux diplômés sont le signe d'un espoir qui n'abandonne pas, qui résiste même dans des contextes difficiles qui vous mettent à l'épreuve : la crise institutionnelle qui frappe le Sud-Soudan, toujours à la recherche de la paix ; la sécheresse qui assèche les sols ; la guerre en Ukraine qui fait exploser les prix des produits de première nécessité, ainsi que du gaz et du pétrole. C'est une guerre cachée, dont personne ne parle et qui ne semble pas exister, et pourtant elle a un impact dur, surtout sur les plus fragiles. Au cours de cette dernière période, la situation est devenue dramatique. Le pays est à genoux et le gouvernement n'est pas en mesure de payer les salaires du personnel de santé et de garantir les médicaments. La population est prostrée."

"Cuamm et chacun d'entre nous ressentent un fort 'devoir' d'être aux côtés de ces situations, de continuer à être là, artisans du bien, humbles et obstinés, proches des plus pauvres, grâce à l'aide de tous", a-t-il conclu.