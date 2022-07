Afrique Australe: Cosafa Cup - Sans Eddit Bastia et Rinjala !

Les choses s'annoncent compliquées pour les Barea qui ont disputé les quarts de finale du Cosafa Cup, hier après-midi, face aux Namibiens. Aux dernières nouvelles en effet, on apprend que Rinjala, l'attaquant des Fosa Juniors, est testé positif à la Covid-19 et n'a pas pu embarquer à Ivato.

Et comme un malheur ne vient jamais seul, on apprend aussi qu'Eddit Bastia devait rester sur les bancs en raison d'une blessure et que finalement, Chrétien du CFFA gardera les buts malgaches avec tous les risques que cela engendre en cas de blessure.

Contre mauvaise fortune, le coach Roro Rakotondraibe fait bon cœur et tente de trouver la bonne combinaison pour espérer franchir l'écueil namibien. Et à la lumière d'un petit entraînement rendu nécessaire puisque le groupe a dû se contenter d'une séance d'étirement lors du transit à Nairobi, on connaît le onze de départ. Si Chrétien reste dans les buts, il bénéficiera de ses habituels coéquipiers au sein du CFFA avec Lekadoda à droite, Naurah dans la charnière centrale et Dadafara sur le flanc gauche. Ando de Disciples complète cette ligne arrière.

La place de sentinelle est confiée à Rojo de l'Ajesaia avec à ses côtés, Tsiory de Fosa à gauche et Lalaina du CFFA à droite.

Dans la perspective d'un système en 4-3-3, le staff technique a porté ses choix sur Tsilavina Drogba de Fosa, Onja d'Elgeco Plus et Dahery de Disciples FC. Bref, de quoi être optimiste pour la suite même si tout n'a pas été parfait. À commencer par l'absence de survêtement pour les 22 joueurs. Eh oui !