Afrique: La Révolution algérienne, source d'inspiration pour Nelson Mandela

Alger — La Révolution algérienne a, grandement, inspiré le défunt leader sud-africain, Nelson Mandela dans son combat pour la liberté, ont affirmé mercredi à Alger les participants au "Forum de la mémoire" sur "Nelson Mandela et la Guerre de libération nationale".

Organisé par l'Association "Mechaal Echahid" et le quotidien El-Moudjahid dans le cadre des festivités du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et à l'occasion de la Journée internationale "Nelson Mandela", célébrée le 18 juillet de chaque année, le Forum a été animé par le moudjahid et diplomate Noureddine Djoudi, ancien ambassadeur en Afrique du Sud ayant côtoyé le leader sud-africain durant la guerre de libération.

Ont assisté au Forum, des diplomates algériens et africains en tête desquels le chargé d'affaires de l'ambassade de la république d'Afrique du Sud à Alger, Sello Patrick Rankhumise, outre des moudjahidine et des représentants des ministères des Affaires étrangères, des Moudjahidine et de la Défense nationale.

Intervenant à l'occasion, l'ancien ambassadeur et moudjahid, Noureddine Djoudi a raconté l'appui apporté par la Révolution algérienne au leader africain qui "a reçu une instruction militaire en Algérie", retraçant, par la même, les étapes phares de son séjour en Algérie.

Après avoir achevé sa formation militaire, feu Mandela a repris la lutte anti-apartheid avant qu'il ne soit arrêté en 1964 et condamné à la perpétuité, raconte M. Djoudi.

Et d'ajouter que "Mandela a été impressionné par la Révolution algérienne et était venu en Algérie pour s'en imprégner", eu égard aux similarités entre les deux pays, telles que la discrimination raciale dont souffraient les Sud-africains et les Algériens".

Pour Mandela, l'Algérie était une source d'inspiration tant sur le plan militaire que diplomatique. Il s'en était imprégné dans sa lutte anti-apartheid.

Par ailleurs, le diplomate algérien a évoqué la question sahraouie, dernière colonie en Afrique, déplorant le fait que le peuple sahraoui demeure toujours sous l'occupation d'un pays africain.

Le génie de la révolution algérienne mis en avant à travers Nelson Mandela

Dans un autre contexte, l'histoire Lahcène Zeghidi a indiqué, dans une déclaration à l'APS, qu'à travers le défunt Nelson Mandela, "l'universalité et le génie de la révolution algérienne ont été mis en valeur, en ce sens que la Guerre de libération constituait une source d'inspiration".

De son côté, le militant des droits de l'homme, Mahrez Lamari a affirmé que "la Révolution algérienne n'a pas, seulement, libéré notre pays, elle a eu une dimension africaine, en ce sens qu'elle avait tissé des liens distingués avec les mouvements de libération de par le monde", citant le rôle de la guerre d'Algérie dans le parcours militant du dirigeant africain Nelson Mandela.

Il a également mis en avant "la dimension de solidarité de l'Algérie vis-à-vis des causes justes à l'instar de la Palestine et du Sahara occidental", rappelant "la position immuable de l'Algérie envers les mouvements de libération, en fidélité au Message du 1er novembre", et assurant que "le combat pour l'indépendance de l'Afrique ne saurait se réaliser sans la décolonisation du Sahara occidental".