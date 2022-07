Afrique: L'Algérie participe au Conseil exécutif de l'UA à Lusaka

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, prendront part, jeudi et vendredi à Lusaka (Zambie), aux travaux de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Durant cette session, les ministres des Affaires étrangères des cinquante-cinq Etats membres de l'Union africaine se pencheront sur plusieurs questions relatives à la mise en œuvre de l'Agenda continental pour la paix, la sécurité, le développement et l'intégration", précise le communiqué.

"Il s'agira plus particulièrement de l'adoption de mesures susceptibles de stimuler l'action des cadres de coopération existants et de favoriser l'opérationnalisation effective de nouvelles institutions panafricaines, telle que l'Agence africaine du médicament (AMA)", ajoute la même source.

En outre, le projet d'ordre du jour comprend l'examen de plusieurs rapports portant respectivement sur "la migration, les réfugiés et les personnes déplacées", "la santé, la population et la lutte contre la drogue", "les infrastructures inter-régionales et transcontinentales", ainsi que sur le thème de l'année consacré à la sécurité alimentaire.

"Enfin, le Conseil exécutif procédera à l'examen du projet de budget de l'UA au titre de l'année 2023, et à l'élection de nouveaux membres de certains organes subsidiaires, à l'instar de la Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, le Conseil consultatif de l'UA sur la lutte contre la corruption et le Groupe des sages", conclut le communiqué.