Algérie: Le plasticien Hamza Bounoua désigné conseiller artistique de "The Nordic and ART Cultural Biennale" en Suède

Alger — Le plasticien algérien, Hamza Bounoua a été désigné conseiller artistique de "The Nordic and Art Cultural Biennale (La biennale nordique et art culturel)" qui se tiendra du 16 au 18 septembre prochain à Malmo (Suède), a-t-on appris auprès de la Diwaniya Art Gallery.

L'évènement artistique, littéraire et culturel "The Nordic and Art Cultural Biennale" tend à faire connaitre la culture et l'art arabes au public suédois en particulier et européen en général, a indiqué le site officiel de "Diwaniya Art Gallery", créé par l'artiste Bounoua en 2021.

Le plasticien Hamza Bounoua a participé à plusieurs expositions internationales, notamment aux Etats unis, en France, au Royaume-uni, aux Emirats arabes unis, au Qatar et autres.