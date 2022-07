Algérie: Nécessité d'améliorer l'accueil des malades et de leurs proches dans les établissements hospitaliers

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé à l'amélioration des conditions d'accueil des malades et de leurs proches dans les centres hospitaliers et ce lors d'une réunion d'évaluation tenue par visioconférence avec les directeurs de la santé des wilayas et les responsables des établissements hospitaliers, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Au cours de la rencontre, les directeurs de la santé ont donné "des informations exhaustives sur l'état d'avancement du programme de projets des services des urgences médico-chirurgicales et des polycliniques, et les structures sanitaires nouvellement créées ou réaménagées", ajoute la même source.

A cette occasion, le premier responsable du secteur a appelé "à accélérer le rythme de réalisation des projets dans les wilayas accusant un retard, en application de la directive qui a été émise portant calendrier des réalisations de chaque wilaya".

Il a cité, à ce propos, "le nombre de projets en cours de réalisation dans la wilaya d'Alger, en l'occurrence les services de réanimation dans les établissements hospitaliers de Beni Messous et El-Kettar, en sus du centre anti-cancer (CAC) pour enfants au CHU Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab El-Oued, dont l'inauguration est prévue prochainement, ainsi que le service de radiothérapie du CHU Isaad Hassani de Beni Messous".

Le ministre a également insisté sur l'importance d'améliorer l'accueil des malades et de leurs proches dans les centres hospitaliers, à travers la formation d'agents d'accueil et d'orientation, soulignant l'impératif de "respecter les délais énoncés et de se conformer au calendrier de réalisation des programmes tracés".