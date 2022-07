Afrique: CAN 2022 Féminine - Le Maroc en demie, au Mondial et dans l'histoire

L'équipe du Maroc disputera les demi-finales de sa Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2022) ainsi que la prochaine Coupe du monde, une grande première pour les footballeuses marocaines. Les Lionnes de l'Atlas ont battu le Botswana 2-1 ce 13 juillet à Rabat, en quarts de finale de la CAN 2022.

Le Maroc a remporté son pari, ce 13 juillet 2022 à Rabat. Le royaume chérifien avait décidé d'investir sérieusement dans le football féminin et d'organiser une Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022) qualificative pour la Coupe du monde. Ce double choix s'est avéré payant puisque son équipe nationale s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2022 et surtout pour le premier Mondial de son histoire.

Pour cela, les Marocaines n'avaient plus besoin que d'un succès en quart de finale du tournoi, ce mercredi, face au Botswana. Et elles l'ont obtenu à l'issue d'une prestation collective aboutie.

Fatima Tagnaout, double passeuse décisive

Dès la 3e minute, sur un coup franc rentrant de la milieu Fatima Tagnaout, l'attaquante Sanaa Mssoudy dévie le ballon juste ce qu'il faut pour tromper la gardienne adverse Sedilame Boseja. Dans la foulée, l'attaquante botswanaise Keitumetse Dithebe enroule un superbe coup franc qui permet à sa sélection d'égaliser : 1-1, 7e.

Mais les Lionnes de l'Atlas ne se laissent pas abattre et reprennent l'avantage après la pause. À la 59e minute, sur une nouvelle offrande de Tagnaout, la défenseure Yasmin Mrabet, laissée seule au second poteau, reprend le ballon de la tête : 2-1.

Bien en place, entreprenantes et poussées par leur public, les Lionnes de l'Atlas s'imposent. Elles iront au prochain Mondial, prévu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. En attendant, elles joueront le 18 juillet face au vainqueur de Cameroun-Nigeria pour une place en finale de la CAN 2022.