Afrique: Revue de presse Afrique francophone du 14 juillet 2022

éditorial

Sénégal : Can foot féminin 2022 - Le Sénégal entre doute et espoir

Les Sénégalaises peuvent encore rêver de cette compétition, mais il faudra d'abord remporter un match de classement, le 17 juillet 2022 à Casablanca. L'équipe féminine de football de la Zambie s'est qualifiée pour la première Coupe du monde de son histoire, le 13 juillet 2022. En sortant le Sénégal (4 tirs au but à 2, 1-1 après prolongation) en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2022), les Zambiennes se sont assurées une place en demi-finales de la Can 2022 mais aussi au Mondial 2023.

Niger : Diplomatie - Mohamed Bazoum de retour de N'Djamena

Le Chef de l'Etat nigérien, Se. Mohamed Bazoum, a regagné Niamey, le mercredi 13 juillet 2022. Il est rentré en début de soirée de N'Djaména, au Tchad, où il a effectué une visite de travail de 48 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, Chef du gouvernement qui n'est autre que M.Ouhoumoudou Mahamadou.

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - 17 terroristes neutralisés

Au Burkina Faso, suite à l'attaque contre le détachement militaire de Barsalogho (Province du Sanmatenga, région du centre-nord) le 10 juillet 2022, une contre-offensive est engagée depuis plusieurs jours pour traquer et neutraliser les groupes terroristes qui sévissent dans la zone. L'opération a mobilisé des unités terrestres et des appuis aériens. Plusieurs raids ont été menés sur des bases terroristes identifiés grâce aux services de renseignement. Au bilan, on dénombre au moins 17 terroristes neutralisés

Burkina Faso : Corruption – « l'affaire du charbon fin » refait surface

Au Burkina Faso, les quotidiens du mardi 12 juillet 2022, ont fait cas de « l'affaire du charbon fin » qui refait surface après de longs mois de silence. L'affaire implique la société minière IAMGOLD Essakane SA, la société Bolloré et des agents de l'administration publique. Le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) et l'Etat burkinabè représentent la partie civile dans ce dossier judiciaire.

Cameroun : Subvention carburant – La facture continue de grimper

Au Cameroun, l'enveloppe des subventions des produits pétroliers passe de plus de 265 milliards à près de 625 milliards de francs Cfa, soit une hausse de 300% par rapport au budget initial. Le Fmi s'en inquiète, mais le gouvernement souhaite maintenir cette politique pour éviter l'explosion du coût du carburant à la pompe.

Guinée Conakry : Gouvernement de Transition - Le Colonel Doumbouya tape du poing sur la table

Le mercredi 13 juillet 2022, le chef de la junte militaire en Guinée, le Colonel Mamady Doumbouya, a convoqué le Gouvernement au Palais Mohamed V pour mettre les points sur les « I » Selon un confrère de la presse locale, Le Chef de la junte aurait tapé du « poing sur la table » contre le « manque de résultats notoires » de l'équipe dirigée par Mohamed Béavogui.

Guinée Conakry : Emploi jeune - Un Cadre de concertation pour l'employabilité lancé

Un atelier axé sur le « Cadre de Concertation pour l'Employabilité des Jeunes (CCEJ) » a été lancé le mardi 13 juillet 2022, à Conakry. Il s'inscrit dans le cadre du Projet BoCeJ (booster les compétences pour l'employabilité des jeunes), financé par la Banque Mondiale. Le lancement de cet atelier a été présidé par le Premier ministre Mohamed Beavogui, accompagné par certains membres de son Gouvernement.

Mali : Affaires 49 militaires ivoiriens arrêtés - Les explications de l'Allemagne

Les 49 militaires arrêtés dimanche dernier à l'aéroport de Bamako seraient entre autres commis à la surveillance d'une base logistique de l'armée allemande. L'information est de la ministre de la Défense allemande. Selon elle, le comportement des dirigeants maliens est un signal très problématique. Christine Lambrecht estime qu'il y a des doutes considérables sur la volonté du Mali à coopérer de façon constructive avec la Minusma.

Côte d'Ivoire : Violence à Odiénné - Deux morts dans un affrontement entre deux bandes de jeunes

Des affrontements entre deux bandes de jeunes à Odienné ont causé deux morts et fait une dizaine de blessés, dont certains dans un état jugé grave. Ces affrontements déclenchés dans la nuit du mardi 12 juillet 2022, autour de 1 heure du matin, se sont poursuivis dans la journée de le mercredi 13 juillet 2022. La bagarre rangée, au fusil et à l'arme blanche, sur fond d'antécédents, a impliqué des jeunes des quartier Libreville et Vakabala.