Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Le PCT condamne les violences orchestrées contre sa candidate à Mouyondzi

Réuni sous la direction de son secrétaire général, Pierre Moussa, le secrétariat permanent du bureau politique du Comité central du Parti congolais du travail (PCT), dans une déclaration rendue publique le 13 juillet à Brazzaville, a condamné les violences électorales orchestrées contre Jacqueline Lydia Mikolo, sa candidate aux élections législatives dans la circonscription unique de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza.

" Analysant le déroulement des élections législatives et locales sur toute l'étendue du territoire national, le secrétariat permanent constate avec stupeur les violences orchestrées contre la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, candidate du PCT aux élections législatives et locales à Mouyondzi, ainsi que contre les militants et sympathisants du PCT à Mouyondzi ; violences qui ont empêché clairement l'expression d'un vote libre et volontaire dans cette circonscription ", peut-on lire dans la déclaration.

C'est ainsi que le secrétariat permanent du PCT a condamné " fermement ces actes antidémocratiques ", appelant leurs auteurs au ressaisissement immédiat. Il a, par ailleurs, demandé à ses militants et sympathisants de garder leur calme et de ne pas céder à la provocation. " Il appartient aux pouvoirs publics, conformément à loi, de restaurer le climat de paix et de fraternité propice à la poursuite du processus électoral ", a conclu la principale formation politique de la majorité présidentielle.