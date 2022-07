Congo-Brazzaville: Observation des élections - La société civile suggère la consolidation de la démocratie au pays

La mission d'observation électorale des organisations de la société civile africaine et l'organisation non gouvernementale Afrique Espérance ont fait, le 13 juillet à Brazzaville, leurs déclarations préliminaires relatives aux élections législatives et locales des 4 et 10 juillet en République du Congo. Elles ont suggéré à la communauté internationale de poursuivre les appuis nécessaires pour renforcer et consolider la démocratie au Congo, dans l'intérêt de la paix, la sécurité, le développement harmonieux et l'équilibre du pays.

Les deux missions d'observation des élections, dont l'une conduite par l'ambassadeur Robert Djimon Zantan, et l'autre par la cheffe de mission Martine Logbo, se sont félicitées de " l'esprit de maturité du peuple congolais pour le climat de paix entretenu pendant les élections législatives et locales du 10 juillet 2022 ". Elles ont, par ailleurs, formulé plusieurs suggestions au gouvernement, à la société civile, aux partis politiques et à l'administration électorale.

Au gouvernement, les missions d'observations ont recommandé de poursuivre les mesures de décrispation favorables à la tenue du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Elles encouragent davantage la participation des femmes et des jeunes à tous les niveaux de décision en mettant en œuvre les textes et autres mesures d'application en la matière; de privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans la mise en application des réformes électorales à travers l'élaboration d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques et les autres parties prenantes au processus électoral.

Ces missions d'observation de la société civile ont insisté pour que soient appuyés les services chargés des processus électoraux pour qu'ils soient des administrations harmonieuses et efficientes et veiller à la sécurisation du processus électoral en déployant des agents de sécurité en nombre plus important.

De même à l'administration électorale, ces missions souhaitent la poursuite des activités de renforcement des capacités du personnel électoral sur toutes les opérations du processus. Elles ont proposé de mettre à la disposition de tous les bureaux de vote des scellés pour les urnes ainsi que de poursuivre la sensibilisation des électeurs en associant les organisations de la société civile à la stratégie de dissémination de l'information électorale.

Par ailleurs, aux partis politiques, les missions d'observation de la société civile recommandent d'œuvrer à la consolidation de la paix à travers le dialogue politique permanent et la recherche constante du consensus dans l'intérêt suprême de la nation congolaise. Elles ont demandé de respecter le verdict des urnes et de recourir uniquement à la voie légale en cas d'éventuelles contestations.

A la société civile, elles ont suggeré la poursuite des efforts de plaidoyer auprès du gouvernement et des partis politiques en vue de préserver et de consolider la culture du consensus et de rétablir le dialogue politique au Congo.

Les observateurs de la société civile ont recommandé également l'instauration d'un cadre de dialogue et de concertation pour une résolution consensuelle des différends ainsi que l'application des dispositions de la charte des partis politiques en mettant notamment l'accent sur un code de conduite pour éviter les abus et les dérapages qui ternissent l'intégralité de la campagne électorale.

Enfin, à la communauté internationale, ces observateurs souhaitent que soient poursuivis les appuis nécessaires pour renforcer et consolider la démocratie au Congo, dans l'intérêt de la paix, la sécurité, le développement harmonieux et l'équilibre du pays.