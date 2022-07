Afrique Centrale: L'ONU soutient les efforts de paix et de stabilité dans l'Est du pays

Le Conseil de sécurité de l'ONU réaffirme son attachement à la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il réaffirme son soutien aux efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les quinze membres permanents du Conseil de sécurité ont fait cette déclaration à la presse à New York mardi 12 juillet cette position en rapport avec la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Les quinze membres du Conseil de sécurité s'appuient sur les engagements pris par les pays de la région dans le cadre de l'Accord de paix, cadre de sécurité et de coopération pour la RDC et la région.

Ils saluent ainsi le Sommet organisé autour du président angolais Joao Lourenço entre les présidents Tshisekedi de la RDC et Kagame du Rwanda et encouragent les efforts des deux parties pour mettre en œuvre la feuille de route de la CIRGL sur le processus de pacification dans la partie orientale de la RDC.

Néanmoins, les membres du Conseil de sécurité réitèrent leur préoccupation face à l'augmentation des activités des groupes armés dans cette région de la RD Congo. Ces activités menacent d'annuler les progrès acquis en matière de sécurité et de stabilité de la région et d'aggraver la situation humanitaire actuelle.

Enfin, les quinze membres du Conseil de sécurité " appellent tous les groupes armés à cesser immédiatement toute forme de violence et exhortent les groupes armés congolais à participer sans condition au Programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement et de stabilisation des communautés. "