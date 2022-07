Sénégal: A Tambacounda, Thierno Alassane Sall déplore l'absence d'une vision économique

Tambacounda — La tête de liste nationale de la coalition AAR Sénégal (opposition), Thierno Alassane Sall, a déploré mercredi, l'absence d'une vision économique pour propulser la région orientale vers le développement.

"La région de Tambacounda est le symbole du Sénégal qui a fait marche arrière. Il y a une absence de vision économique pour propulser cette région vers le développement", a-t-il dit lors d'une tournée dans la commune pour les besoins de la campagne des législatives du 31 juillet prochain.

Le leader de la coalition AAR Sénégal a donné l'exemple de la gare ferroviaire de Tambacounda qui disposait d'un atelier de maintenance avec un savoir-faire qui tend à disparaître avec les derniers agents.

"Cela fait au moins cinq ans que le train ne siffle plus à Tambacounda. Mais, il faut avoir des gens qui aiment passionnément leur pays et qui ont des idées pour faire bouger les lignes", a déclaré Thierno Alassane Sall.

Selon lui, "la région orientale est le symbole de notre absence de politique économique que nous sommes en train de traduire en proposition concrète à travers le patriotisme économique qui est un des points de notre contrat d'entreprise".

"Comment un pays qui produit de l'or, [alors que] des bijoutiers et orfèvres reconnus pour leur expertise avérée, ne voient pas la couleur de cet or et ne peuvent pas travailler l'or sénégalais", s'est-il interrogé, relevant qu'il en est de même pour les fruits qui pourrissent dans les champs.

Ces facteurs sont le résultat d'une cécité économique, a-t-il poursuivi.

"Et il est possible de changer les choses. Mais, il faut que le peuple s'engage pour le changement et refuse la politique de la corruption électorale qui consiste à échanger des billets de banque contre des bulletins de vote", a-t-il fait savoir.