Congo-Kinshasa: Forum des AS - " Elections 2023: l'enrôlement des électeurs prévu en octobre prochain "

Les journaux parus jeudi 14 juillet à Kinshasa s'intéressent au processus électoral et la lutte contre les antivaleurs dans la magistrature congolaise. Pour les scrutins de 2023, annonce Forum des AS, le président de la CENI entend jouer la carte de la transparence en réactivant la Cellule de gestion des projets et marchés publics (CGPM) de la Centrale électorale qui existait sur papier.

" On commence à voir un peu plus clair dans le chronogramme des élections de 2023. La CENI procède depuis le lundi 11 juillet courant à l'analyse des différentes offres soumises pour l'acquisition des kits d'enrôlement. Le nom de l'heureux gagnant sera dévoilé dans environ deux semaines, tandis que l'enrôlement des électeurs est annoncé pour le mois d'octobre prochain ", re réjouit le quotidien.

A propos de ces élections de 2023, renchérit Le Potentiel, l'Eglise du Christ au Congo (ECC) lance déjà la campagne de sensibilisation de la population. Elle procède depuis le mercredi 13 juillet avec plusieurs organisations de la Société civile, au passage en revue de la nouvelle loi électorale promulguée en début de ce mois de juillet. À l'issue de ces travaux qui se clôturent ce jeudi 14 juillet, l'ECC entend mener une série d'activités de plaidoyer et de sensibilisation de la population pour une appropriation nationale du processus électoral.

Discipline dans la magistrature

La Prospérité commente pour sa part la cérémonie de clôture officielle, mercredi 13 juillet, des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. En sa qualité du Président du Conseil Supérieur de la M a g i s t r a t u r e , rapporte le journal, Dieudonné Kamuleta a appelé les magistrats à la discipline et au changement des mentalités :

" J'engage les chefs de juridictions et d'offices civiles et militaires, à combattre la corruption, l'impunité et les autres antivaleurs qui gangrènent le corps de la magistrature. "

" Ensemble, nous pouvons gagner le pari de redorer l'image de la magistrature pour gagner la confiance du peuple en adoptant un comportement conforme à l'éthique, à la déontologie et la discipline magistrale. Nous devons avoir en toutes circonstances, un comportement exemplaire qui inspire confiance ", a martelé Dieudonné Kamuleta, cité par le quotidien Le Journal.

Selon Le Potentiel, il a également pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des magistrats :

" Le bureau du conseil supérieur de la magistrature ne ménagera aucun effort pour chercher les voies et moyens d'améliorer davantage non seulement les conditions de vie et de travail du magistrat mais aussi la gestion de sa carrière. "