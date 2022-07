Ile Maurice: Jeux du Commonwealth - 62 athlètes retenus pour Birmingham

Maurice participera aux prochains Jeux du Commonwealth prévus à Birmingham, au Royaume Uni, du 28 juillet au 8 août.

A cet effet, la présentation officielle de la Team Maurice a eu lieu hier soir au Côte d'Or National Sports Complex. 62 athlètes mauriciens seront engagés sur 11 disciplines sportives tandis qu'environ 34 officiels accompagneront les délégations sportives respectives.

La cérémonie d'ouverture est prévue le 28 juillet et la cérémonie de clôture se tiendra le 8 août. Maurice, qui en est à sa 16e participation à ces Jeux, sera présente sur les disciplines sportives sui- vantes : l'athlétisme, le para athlétisme, le badminton, la boxe, le cyclisme, le judo, la natation, le tennis de table, le triathlon, l'haltérophilie et la lutte. L'équipe de direction du Comité olympique mauricien pour ces Jeux sera composée de Richard Papie, qui agira comme chef de mission, et d'Aline Li Chuen et Fayzal Bundhun, tous deux chefs d'équipe.

Lors de son allocution, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a salué "les efforts fournis par tous les athlètes pour avoir été sélectionnés pour ces Jeux". "C'est déjà une belle récompense et je souhaite le meilleur à tous. J'ai un véritable attachement pour le sport ainsi que pour les performances des sportifs qui sont bien importantes", a-t-il ainsi tenu à souligner tout en rappelant que le gouvernement, à travers le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs, procédera à une mise à niveau de huit centres de jeunesse à travers l'île.

La participation à ces Jeux du Commonwealth coûtera environ Rs 12,3 millions alors que le ministère contribuera à hauteur de Rs 3,6 millions. Au niveau des athlètes, la judokate Priscilla Morand, la handisportive Noémi Alphonse et le boxeur Merven Clair seront les porte-drapeaux de l'équipe mauricienne tandis que le pongiste Brian Chan Yook Fo et l'haltérophile Roilya Ranaivosoa seront capitaines de l'équipe masculine et féminine respectivement. Le Premier ministre a, en outre, indiqué qu'une somme de Rs 50 millions a été allouée pour les Jeux de la CJSOI et Rs 20 millions pour la préparation pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar.

Les départs se feront à partir du 19 juillet (chef de mission et chefs d'équipe) alors que les athlètes partiront en deux groupes les 21 et 22 juillet. Les officiels, eux, quitteront Maurice le 24 juillet. La majeure partie de la délégation mauricienne sera de retour le 10 aout. Soulignons que cette présentation a eu lieu en présence de la Haute-commissaire britannique à Maurice, Char- lotte Pierre, et du président de l'Association des Jeux du Commonwealth Maurice, Philippe Hao Thyn Voon.