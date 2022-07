Sénégal: Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 13 juillet 2022

Dakar — Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 13 juillet 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l'Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.

Le Chef de l'Etat a, à l'entame de sa communication, présenté, à nouveau, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oumah Islamique, à l'occasion de la fête de Tabaski.

Le Président de la République a salué le bon déroulement des célébrations sur l'ensemble du territoire national.

Le Chef de l'Etat a, en outre, félicité le Gouvernement, notamment le Ministre de l'Elevage et des productions animales, les éleveurs et les opérateurs économiques du sous-secteur, qui ont permis, ensemble, un approvisionnement adéquat du marché national en moutons.

Le Président de la République réitère ses orientations au Ministre de l'Elevage, afin d'accélérer l'atteinte, à l'horizon 2025, de l'objectif d'autosuffisance du Sénégal en moutons, à travers le renforcement conséquent de l'accompagnement de l'Etat par des mécanismes innovants, rapides et efficaces.

Revenant sur le processus électoral relatif aux élections législatives du 31 juillet 2022, le Président de la République a demandé au Gouvernement de veiller à la bonne organisation du scrutin dans toutes les circonscriptions électorales du pays.

Sur la question de la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la stratégie hub aérien, le Chef de l'Etat a rappelé la priorité qu'il accorde à la mise en œuvre optimale du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS).

Le Président de la République s'est félicité de l'état d'avancement satisfaisant des travaux concernant les aéroports du Cap Skirring, de Ourossogui/Matam, de Kolda (qui vient de démarrer) tout en informant de l'inauguration de l'Aéroport international de Saint Louis, qui aura lieu, sous sa présidence, le jeudi 14 juillet 2022.

Le Chef de l'Etat demande, dans cette dynamique, au Ministre du Tourisme et des Transports aériens de poursuivre le suivi permanent des travaux programmés, en vue d'asseoir, dans les meilleures conditions, le renouveau des transports aériens avec, d'une part, des ressources humaines de qualité et, d'autre part, des infrastructures et équipements de dernière génération.

Abordant le développement territorial durable de Saint-Louis, le Président de la République a également informé le Conseil, qu'il procédera, aux lancements des travaux de l'hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guet Ndar et à l'inauguration des travaux de la digue de protection de Saint-Louis, dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière dans cette ville particulièrement touchée par les effets des changements climatiques.

Le Chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de préserver et de réhabiliter le patrimoine culturel et historique de Saint-Louis, dont le potentiel touristique de la zone polarisée, doit être davantage valorisé avec la fonctionnalité d'un aéroport de classe internationale et l'amélioration des dessertes maritime, fluviale et routière par la réalisation, à terme, de l'autoroute Dakar - Tivaouane Saint - Louis.

Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a évoqué les points suivants :

1. la bonne organisation des examens du Baccalauréat, du BFEM et des différents concours sur l'ensemble du territoire national, en demandant aux Ministres en charge de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions à cette fin.

2. le suivi territorial de la campagne agricole, en invitant le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural à accentuer la finalisation du processus de distribution des intrants et matériels agricoles aux producteurs.

3. l'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de gestion des marchés, suite aux incendies relevés ces derniers jours au niveau des marchés de Thiès et de Ourossogui, en invitant le Gouvernement à apporter le soutien adéquat aux commerçants sinistrés.

4. la poursuite des actions préventives de lutte contre les inondations sur l'étendue du territoire national, en indiquant au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Président du Comité national de lutte contre les inondations, de veiller à l'exécution effective des actions prioritaires programmées.

5. la sécurisation durable de l'approvisionnement du Sénégal en hydrocarbures, vu les évolutions du contexte international actuel.

Le Chef de l'Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats, en félicitant le Ministre des Finances et du Budget, la Banque mondiale et les services de l'Etat impliqués, pour le succès du Sommet IDA 20 pour l'Afrique, organisé le 07 juillet 2022 à Dakar.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

-Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait une communication sur le suivi des directives et instructions présidentielles.

-Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les réformes et la carte sanitaires.

-Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires a rendu compte de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de modernisation de l'état civil et du processus de revalorisation des missions et de la fonction de délégué de quartier.

-Le Ministre de la Culture et de la Communication a fait une communication sur l'état d'avancement des travaux de construction du Mémorial du Bateau Le Joola,

-Le Ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur l'état d'avancement du projet phare " Aviculture ".

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

- Monsieur Cheikh SENE, Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, spécialiste en Sciences des matériaux et Energie solaire, est nommé Directeur de l'Enseignement supérieur privé, en remplacement de Monsieur Senghane MBODJI, appelé à d'autres fonctions.

- Monsieur Moussa Hamady SARR, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, précédemment Coordonnateur adjoint de l'Université virtuelle du Sénégal, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales (CROUS) de Diamniadio.

- Madame Adjaratou Bousso DIAGNE, Professeur en Sciences économiques et sociales, est nommée Inspecteur technique au Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.

