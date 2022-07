Sénégal: 1/4 de finale CAN féminine / Sénégal-Zambie ce mercredi à Casablanca (17h) - les " Lionnes " à un pas du Mondial !

L'équipe féminine du Sénégal a une nouvelle page à écrire dans l'échiquier du football africain en affrontant ce mercredi 13 juillet à Casablanca, les " Coppers Queens " de la Zambie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les " Lionnes " vont tenter de créer l'exploit en se qualifiant pour la première fois le Sénégal à une demi-finale de CAN féminine mais aussi à la Coupe du Monde prévue en Australie et en Nouvelle Zélande en 2023.

L'équipe nationale du Sénégal aborde ce mercredi 13 juillet les quart de finale de la CAN féminine en affrontant celle de la Zambie. En cas de succès, les " Lionnes " se qualifieront non seulement pour les demi-finales mais valideront en même temps la qualification à la Coupe du monde. Ce qui est historique pour une sélection qui tarde jusqu'ici à jouer les premiers rôles dans l'échiquier du football féminin africain. Après la phase de groupe bouclée avec deux succès et une courte défaite contre le Maroc, pays organisateur, les " Lionnes " ont sans doute pris la compétition par le bon bout.

Après avoir réussi à mettre fin à la traversée du désert du football Sénégal absent pendant dix ans des phases finales de Can, il reste à la bande à la gardienne Tening Séne et Mbayang Sow d'écrire encore une nouvelle page du football sénégalais en le hissant dans le dernier carré. Il suffit cependant de sortir les griffes devant une équipe de Zambie. A la fois conquérante et séduisante d'entrée de compétition, les Copper Queens, absentes également de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) depuis 10 ans, ont pu frapper fort dans la poule B. Après avoir contraint le Cameroun au nul (0-0), les Zambiennes avaient réussi à dominer la Tunisie (1-0) et le Togo (4-1). Ce qui leur permettront de s'emparer d'autorité de de la première place de son groupe.

"Nous allons aborder ce match dans un état d'esprit de zen attitude"

Vers cette confrontation, le sélectionneur Mame Moussa Cissé, n'attend pas moins à un match de haut niveau où son équipe devra élever un peu plus le niveau de jeu. "Il faut qu'on se qualifie à la Coupe de Monde. Nous allons aborder ce match dans un état d'esprit de zen attitude et tout en gardant nos principes. On est dans une phase d'apprentissage, mais à ce niveau, il faudra qu'on élève notre jeu. L'adversaire sera de taille, il faut qu'on soit à la hauteur, les pousser à la faute pour gagner ce match là ", a-t-il analysé sur Africatopsport. " C'est un match de quart de finale, c'est sûr que ça va être un match de haut niveau. La Zambie n'est pas une petite équipe, je rappelle qu'elle n'a pas encore perdu. Elle est sortie première une poule où il y avait entre autres le Cameroun et la Tunisie. En matches de préparation, j'ai eu la chance de jouer contre ces deux dernières équipes, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux.

C'est une équipe qui a marqué 5 buts et n'a en encaissé qu'un seul, qui a beaucoup de valeurs collectives notamment son engagement et sa solidarité. C'est une équipe qui a de très belles individualités notamment Grace Chanda", informe le technicien avant de poursuivre : "C'est une équipe qu'on a bien regardé, bien étudié, mais nous ne sommes pas ici par hasard et nous avons des ambitions très fortes. On est à un match d'une coupe du monde, ça va être un moment très important pour le développement du football féminin sénégalais. Ce sera très important pour ses filles de se qualifier dans ceatch là parce que c'est ça qui sera le parachèvement du processus de formation et d'apprentissage dans lequel nous sommes. Donc, nous serons là pour apporter la réplique à la Zambie, nous jouerons sur nos valeurs et nos qualités qui nous ont permis d'arriver à ce niveau et il n'y a pas de craintes. On donnera tous les éléments pour s'en sortir avec un résultat positif demain Insha-Allah ".